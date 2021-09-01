Ekonomi büyüdü, maaşlı çalışanların payı küçüldü; DİSK: Emeğin payı düştü; Prof. Dr. Özatay: İyi haber değil

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekonomik büyüme verilerine göre işgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1 arttı. İşletmelerin geliri veya TÜİK’in tanımıyla net işletme artığı/karma gelirindeki büyüme ise yüzde 78,2 olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37 iken 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi.

Ücretlilerin payındaki düşüşün “iyi haber olmadığını” belirten Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özatay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni GSYH verisinde en ilginç noktalardan biri şu: Ücretli kesimin GSYH’den aldığı pay 2019 ikinci çeyreğe kıyasla 3.8 puan, 2021 birinci çeyreğe göre 2.6 puan düşmüş durumda. Önemli bir büyüme var ama çalışanlar bu büyümeden giderek daha az pay alıyorlar.”

DİSK: Emeğin payı düştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada ise emeğin milli gelirdeki payının yüzde 4.1 azaldığına dikkat çekilerek, “Bu tablo salgın döneminde emekçilerin milli gelirden aldıkları payın düştüğünü, iş kaybının gelir kaybında dönüştüğünü gösteriyor” denildi.