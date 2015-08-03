Ekonomi basınında bugün

7 Haziran Genel Seçimleri'nde siyasi partilerin hükümet kurmak için sayısal çoğunluğu sağlayamaması, AKP ve CHP heyetleri arasında süren koalisyon görüşmeleri gazetelerin ekonomi sayfalarında nasıl yansıdı?

Bloomberght'nin derlediği öne çıkan ekonomi haberlerin başlıkları:



Dünya



*2015 yılını kaybettik, gelecek yılı da kaybetmeyelim!... İş dünyası temsilcilerinden siyasi parti yöneticilerine acil cağrı... oda başkanları Dünya'ya konuştu: Ekonomik dengelerin selameti siyasi uzlaşmaya bağlı

*Martin Feldstein: ABD orta sınıfının geliri gerçekten duraksamada mı?

*İcralık araçlar yediemin otoparkları doldurdu

*Altını bozdurup otomobil ve konut aldık

*Başbakan Davutoğlu ve Güneydoğulu STK'larla bir araya geldi

*KKTC/Mustafa Akıncı: Kıbrıs'ta çözüm, aylar içinde mümkün

*İhracat temmuzda da yüzde 13 geriledi

*Altın Çıpa Ödülleri'nde geri sayım başladı

*İki ayrı terör salıdırınsda 3 şehit 38 yaralı

*Alaattin Aktaş: TÜİK'in dış ticareti açıklamasına gerek kalmadı

*Güven Sak: Suriye iç savaşı Türkiye'den bir dizi cevap bekliyor

*Ankara Sohbeti*UKON Başkanı Balıkçı: Etteki fiyat artış ı yetersiz hayvan varlığından

*Zeybekci: İhracatımızın miktar bazında artışı sürüyor

Habertürk



*"Güçlü iktidar sorunları çözer"... Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de AK Parti'yle olası koalisyonu değerlendirdi: "5 temel sorunu çözmek için güçlü, yüksek profilli bir hükümete ihtiyaç var"

*2 tonluk kalleş terör... Jandarma karakoluma intihar saldırısı... 2 şehit

*Bozulan denge alarmı... Davutoğlu, Babacdanve Başçı'dan brifing aldı

*Memurla zam pazarlığı başlıyor

*Evde bakılan hastaların elektiriği kesilmeyecek

*E-tebligat eylül ayında başlayacak

*MOBİSAD/Ekşi: Yolcu beraberi "cep" artacak, harç artırılsın

*İhracatın hızına üretim yetişemedi, gıda uçtu... merkez, gıdada % 200'ü bulan fiyat artışlarında ihracat etkisini hesapladı

*Zeybekci: İhracatta miktar düşüşü yok gerileme dolar bazında

*Tuzlu fıstık ve şehirlerarası otobüs ücreti zamlandı

*TZOB/Bayraktar: tarla ve market arasındaki fiyat makası kapanmıyor

*Abdurrahman Yıldırım: Koalisyon görüşmeleriyle dolar da "Çıkışa tamam mı, devam mı" diyecek

*Başçı: Bütçe disipliniyle her türlü şokun etkisi geçici olur

*Konut ve dövize yönelen vatandaş 6 ayda 5 milyarlık altın bozdurdu

*"Tuku'mu kaybettim"... Turkcell CEO'sunun eşi Gümüştekin hayata veda etti

*(Yargıtay) Halka açık TV müzik yayını hak ihlali değil

*Mardan Palace'a yabancı ve yerlilerden teklifler var

*Vodafone Avrupa2nın tedarik zinciri Tolga Tomruk'a emanet

*(Otomotiv) Kıbrıs'ın birleşme ihtimali pazara canlılık getriyor



Hürriyet



*Kılıçdaroğlu: Davutoğlu istiyor ama Erdoğan izin vermiyor

*teröre üçşehit daha... 2 tonluk traktör bombası

*(Memurlarla toplu sözleşme)Ve o gün geldi... Kritik pazarlık

*268 kaptanın ortak olduğu şirket...

*Cep'e harç 600 TL

*(TL) Üçüncü ama en kötü

*(Otomotiv) 1 milyon yine hayal

*Dış ticaret açığı yüzde 5.14 arttı

*SBK Holding, Bukombin'i satın aldı

*Türk kahvesi zirveye taşıdı

*Yeni "Türk reçetesi" Avrupa tedarikine

*Erdal Sağlam: Sağduyulu tavır işçinin de işverenin de çıkarına



Milliyet



*Tahammül edemezdik... Cumhurbaşkanı erdoğan: PKK'nın terör eylemleri karşısında daha fazla sabretmek mümkün değildi

*IŞİD timine suçüstü

*2 ton bombayla intihar saldırısı... 2 şehit... Ağrı ve Tunceli güvenlik bölgesi ilan edildi

*Titan'a yol açın... ABD'li dev, Avrupa pazarı ve Rusya için üretimini Türkiye'ye kaydırıyor

*Sebze fiyat kırdı meyveler pahalı

*EPDK: Kritik hastaların elektriği kesilemez

*(Borusan oto) 100 milyona "show"room yapacak

*Kolda "akıllı" rekabet

*(Yunanistan) Borsası açılıyor gözler bankalarda

*Bitcoin CEO'suna yeni suçlama

*Tehdit siber, saldırı gerçek



Vatan



*2 ton bomba... PKK'lı teröristler Ağrı'da "köylü" kılığına girip iki ton bomba yüklü traktörle karakola intihar saldırısı düzenledi: 2 şehit, 4'ü ağır 31 yaralı

*Davutoğlu: Kandil HDP'yi tekzip ediyor

*Erdoğan: 1990'ların Türkiye'si değiliz

*Ali Ağaoğlu: Notumuz kırılır mı?... Moody's Cuma günü Türkiye'nin notunu verecek. Kredi derecelendirme kuruluşu notumuzu krımasa da Türkiye'ye uyarı yapacağı kesin. Erken seçim olasılığının bu hafta içinde artması durumunda dolar/TL'de yeni rekor gelebilir. 2.8185 bu konuda ilk aday seviye olacak

*Turkcell Ailesi'nin acı kaybı... Ünlü gazeteci yazar, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun eşi olan Tulu Gümüştekin tatilini geçirdiği Sardunya Adası'nda hayatını kaybetti

*E-tebligat Eylül'de başlayacak

*Temmuz'un zam şampiyonu limon

*Türk malı Toyota'yla 50 binlik rekor yolda

*Başçı raporunu Davutoğlu'na sundu

*5 milyar TL2lik altın konut ve $'a kaydı

*Memurların zam pazarlığı başlıyor

*(Türk telekom) "Futbol ve uydu" ile 20 milyon eve girecek