Ekonomi Bakanlığı'ndan ücretsiz dijitalleşme müjdesi

İstanbul, 1 Şubat (DHA) – Ekonomi Bakanlığının iş yerinde ihracat modelinine göre 25 bin firma tamamen ücretsiz olarak dijitalize olacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye’nin kalkınması için 25 bin şirkete yerinde ihracat modelinin ilk aşaması olan e-ticaret platformlarına üye olma bedelinin yüzde 80’ini karşılayacağını duyurması ve E-ticaret platformları ise üyelik ücretlerinden yüzde 20 indirim yaparak firmaların tamamen ücretsiz olarak devlet desteklerinden faydalanarak dijitalize olmalarını sağlayacak.

Bysharing Genel Müdürü Mehmet Samet Yılmaz, “Firmalar dijitalize olduğunda şirketsel olarak kendilerini tanıyıp, ürettiği ürünleri e-ticaret platformu üzerinden bütün dünyaya satmaya başlıyorlar. Türkiye’de bir liraya satılan ürünü yurt dışında bir euroya satarak 4.5 kat daha fazla gelir elde ederek firmaların karlılık oranların artmasına ülkeye gelen döviz oranının artarak Hükümetimizin ve Ekonomi Bakanlığın yapmış olduğu bu başarılı teşvik sistemiyle firmaları kalkındırarak ekonomiye canlılık getirecektir.

“Hükümetin ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleri sayesinde 2023 yılı hedefi olan 500 milyar doların üzerinde bir hedefe ulaşılmasını olağan hale getireceğini söyleyen Yılmaz, “Küresel ticari ve dünya ihracat rakamlarına bakıldığında ülkemizin de şu anda üzerinde kurulmuş olan ekonomik baskı ve küresel oyunların ticari anlamda bertaraf edilmesi; Hükümetimiz ve Bakanlığımızın sunmuş olduğu bu ve benzeri projelerle mümkündür” dedi.

Orta vadede mümkün görülen ticari hedeflerin gerçekleştirilmesi için devletin sağladığı katkılar kadar, kamuoyu ve medyanın da aynı destekle bu projenin arkasında durması ve desteklemesininönemine işaret eden Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine ayak uydurarak, ticaret ve ihracat gibi faaliyetleri, teknolojik imkanlardan faydalanarak gerçekleştirmek daha büyük kitle ve pazarlara hitabet açısından bulunmaz bir nimettir. Bu platformda uygulanan gizlilik, ödeme şekilleri, kişisel bilgilerin korunması vb. açılardan da sağlanan gelişmeler e-ticaretin güvenilirliği ve tercih edilebilirliği açısından farkındalık yaratan unsurlardır. www.Bysharing.com de projeden aldığı kaynak doğrultusunda ülkemizde e-ticaretin ihracat yönünden artırılmasına yönelik yatırım ve desteklerine devam edecektir” dedi.