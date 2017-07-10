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Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz etkinliği için Avusturya'dan talebimiz olmadı, kimseden izin istemeyiz!

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz"

10 Temmuz 2017 16:35

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri için ülkeye giriş yapmasına izin vermeyeceğini belirten Avusturya'nın kararına ilişkin bakanlık,  "Etkinlik için Avusturya'dan talebimiz olmadı" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermedi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un, Ekonomi Bakanı’nın ülkeye girişini yasakladığını teyit edebilirim” dedi.

Bu açıklamanın ardından Ekonomi Bakanlığı açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, “Etkinlik için Avusturya’dan talebimiz olmadı. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz” açıklaması yaptı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü etkinliğinin “çok büyük “olduğunu ve Bakan Zeybekci’nin ziyaretinin “Avusturya’daki kamu düzeni ve güvenliği için tehlike arz ettiğini” ifade etti.

Benzer bir hamle Hollanda’dan gelmişti. Cuma günü Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 15 Temmuz anması için bu ülkede düzenlenecek törene katılmasının hoş karşılanmayacağı ifade edilmişti.

Referandum öncesi de kriz çıkmıştı

16 Nisan referandumundan önce de Avusturya ile Türkiye arasında miting krizi yaşanmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 16 Nisan’daki referandum için bu ülkede etkinlikler yapmasını “hoş karşılamayacaklarını” söylemişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise Kurz’un açıklamasını “hoş karşılamayacaklarını” ifade etmişti. Kurtulmuş, bu açıklamaların “demokratik standartlarda kabul görecek bir şey olmadığını” belirtmişti.

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