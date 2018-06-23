"Ekonomi Bakanı'nın sözleri tuhaf sanki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı..."

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek artan soğan ve patates fiyatlarını değerlendirdiği yazısında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarını eleştirdi. "Sözleri tuhaf" diyen Zeyrek, sanki "Ekonomi Bakanı değil Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı..." diye yazdı.

Zeyrek'in "İlk göreviniz sandığa gitmek" başlığıyla (23 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim mahalle manavında alışveriş yapıyordum. Bir kadın soğan ve patates tezgâhına yöneldi. Ben o sırada domates tezgâhının önündeydim. Aramızda da manav dikilmişti. Kadın öfkeyle “Bu ne” diye bağırdı. Soğanların arasında çürükler vardır diye düşündüm. Manav da endişeli bir bakış atarak, “Ne oldu abla” dedi. “Bu nasıl bir fiyat, 4.75’e soğan mı olur” dedi. Manav, fiyatın normal olduğunu anlatmak için olsa gerek, “Patates de aynı abla” dedi. Kadın birkaç tane soğanı bir poşete doldurup, sinirli sinirli, bir taraftan da söylenerek tartıya gitti. Geçmişte file ile aldığımız soğanın ya da patatesin birkaç adet alınır hale gelmesi gerçekten tuhaf. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin “Soğan ve patates fiyatlarına bugünden itibaren müdahalemiz başladı” sözleri daha da tuhaf. Mübarek sanki “kuru soğan” değil, dolar kuru gibi “soğan kuru”, Zeybekci de sanki Ekonomi Bakanı değil Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı...