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Ekonomi

Ekonomi Bakanı'ndan yatırımcılara müjde: 70 milyar liralık teşviki bir kerede vereceğiz

Yatırımlara ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi

16 Aralık 2017 17:22

Proje bazlı teşvik sisteminde, 70 milyar liralık yatırım açıklamaya hazırlandıkları müjdesini veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Bakan Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Proje bazlı teşvik sisteminde desteklenecek yatırımlara ilişkin çalışmayı ay sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade eden Zeybekci, bugüne kadar 70 milyar lira civarındaki yatırım tutarını yetiştirdiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu'ndan geçecek


Zeybekci, yatırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarla çalışıyoruz, konuyu Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Her bir yatırım, Bakanlar Kurulu kararı haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz."

Şu ana kadar netleşmiş 12-13 civarında yatırımın söz konusu olduğunu dile getiren Zeybekci, "Her alanda yatırım başvurusu var. Tıp ve enerji teknolojilerinden petrokimyaya kadar tüm alanlarda, çok geniş kapsamlı yatırım başvurusu bulunuyor." diye konuştu.

Teşviklere başvurular ciddi şekilde arttı

Zeybekci, genel olarak teşvik sistemine yapılan başvurulardaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerek cari açıkla mücadelede, gerek arzı artırmada, gerekse Türkiye olarak seçtiğimiz alanlarda kendi dünya devlerimizi yaratmak için yaptığımız çalışmalarda önemli sonuçlar elde edeceğiz. Yatırım teşvik belgelerinde bu yıl, geçen yıla göre adet olarak yüzde 50'nin üzerinde, tutar olarak yüzde 80 civarında, istihdam olarak yüzde 60 civarında artış söz konusu. Beklentiler anlamında baktığımızda, bunlar 2018'de hayata geçecek. Özel sektör yatırımları, üretim faaliyetleri, cari açığı dengeleyici, ithalatı ikame edici alanlardaki üretim faaliyetleriyle ilgili çok üst düzeyde gelişmeler göreceğiz. Bunlar yeterli mi, yetmeyecek. Aldığımız tedbirler devam ediyor. İçerideki üretimi koruyucu, haksız rekabeti önleyici çalışmaları da dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz, devamlı takip ediyoruz. Türkiye'nin menfaatini zedeleyici uygulaması olan tüm ülkelere anında karşılık veriyoruz."

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