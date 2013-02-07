Ekonomi Bakanı'ndan TL uyarısı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk Lirası'nın yeniden aşırı değerlenme bölgesine geldiğini söyledi.



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, reel efektif kur endeksinin 120'nin üzerine çıktığını, Türk Lirası'nın yeniden aşırı değerlenme bölgesine geldiğini belirtti.

2012 yılı ithalat değerlendirme toplantısında konuşan Çağlayan, "Birçok ülke paralarının değerlenmesini engellemek için adım atıyor, biz de TL'nin değerlenmesini izlememeliyiz" dedi.

Çağlayan, TL'deki her yüzde 1'lik değerlenmenin takip eden dönemde ithal girdi miktarını binde 4 artırdığına dikkat çekti.

Bankacılar, TL'nin son dönemdeki değer kazancının son birkaç gündeki hareket ile azalsa da önümüzdeki dönemde devam edip etmeyeceğinin piyasa tarafından yakından izleneceğini TL'nin faiz koridorunun alt bandında indirim olup olmayacağını belirleyeceğini söylediler.

Üst düzey bir bankacı, "Ya son bir iki günde olduğu gibi TL kendiliğinden değer kaybedecek ya da Merkez Bankası (TCMB) bir adım atacak. Bu iki seçenekten biri gerçekleşecek" dedi.

Bankacılar, TCMB'den politika adımı içerebilecek beklentilerin bu hafta açıklanan ve 120'nin üzerinde olan Ocak ayı reel efektif kur endeksinin ardından daha da netleştiğini belirtirken veri ardından verim eğrisinin en kısa vadedeki bölümü aşağı yönlü bir trend izliyor.



Kritik seviye aşıldı



TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak'ta iki yıl sonra ilk kez TCMB'nin kısa vadede ölçülü politika tepkisi verebileceğini açıkladığı 120 seviyesinin üzerine çıkarken, TL'deki değerlenmenin seyri TCMB'nin Şubat ayında politika tepkilerine devam edip etmeyeceğini de gösterecek.

TCMB tarafından açıklanan veriye göre, endeks Ocak ayında 120.16'ya yükselirken Aralık ayı için daha önce 118.32 olarak açıklanan değer ise 118.08 olarak revize edildi. Bankalararası piyasada dolar/TL kuru 1,77 sınırında işlem görüyor.



Reel efektif döviz kuru nedir?



Reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.