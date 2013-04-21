Ekonomi Bakanı'ndan Mustafa Koç'a: Bazı arkadaşlarımız kıbleyi şaşırmış

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin "Geç gelmiş ama doğru bir karar" ifadesini kullanırken, “gaz-fren” tartışmaları için de frene fazla basıldığını söyledi. Bakan Çağlayan, Koç Holding Başkanı Mustafa Koç’un “Yerli otomobil, ticari intihardır” sözünü kınadı. Koç’un konuşmasını düzeltinceye kadar eleştirmeye devam edeceğini söyleyen Çağlayan “Bazı arkadaşlarımız zaman zaman kıbleyi şaşırmış olabilir” dedi.

Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararının geç gelen ancak doğru bir karar olduğunu belirterek, frene fazla basıldığını ifade etti.

Geçen yıl Türkiye ekonomisi büyümesinin yüzde 2,2'de kaldığına dikkati çeken Çağlayan, iç talep daralırken, ekonominin net ihracat yoluyla büyüdüğünü bildirdi.

Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkenin ekonomilerini büyütmek için adımlar attığına işaret eden Çağlayan, Japonya Merkez Bankasının Kasım ayından bu yana politikalarını değiştirdiğini kaydetti.

Çağlayan, Japonya'nın ekonomisini daha rekabetçi hale getirmek için Japon yeninin değerini yaklaşık yüzde 20 düşürdüğünün altını çizerek, Amerika, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye'nin diğer rakiplerinin gaza bastığını belirtti.

Bu ülkelerin nüfusunun artmadığını, Türkiye'nin her sene 1 milyon yeni kişiye iş bulmak zorunda olduğunu ifade eden Çağlayan, son bir yılda 1 milyon kişinin istihdam edilmiş olmasına rağmen ocak ayı işsizlik oranının yüzde 10,6'ya çıktığını vurguladı. Çağlayan, şöyle devam etti:

“Başka ülkeler hızlanmaya çalışırken, biz acı fren yaptık. Tamam yavaşlayalım ama bu kadar da sert fren yapmayalım. 2012'de ihracat artışı ile bunu fazlasıyla telafi ettik ama bu her zaman böyle olmaz. İç talebin katkısı olmadan olmaz. Bakın, dünyada iki türlü ülke var. Birinci tip ülke grubu 2008 dünya krizi sonrası kemer sıkan, ekonomiyi baskılayan ülkeler. Bunlara en güzel örnek Avrupa ülkeleri. Borçlarını ödeyebilmek için kemer sıkıyorlar. Yani harcamaları kısıp, frene basıyorlar. Sonuç, 'işsizlik, siyasi krizler ve fakirlik'. Oysa diğer ülkelere bakın, yani 2008 krizi sonrası gaza basan ülkelere. Merkez bankası başkanları açıklama yapıyor, 'Benim en büyük hedefim ekonomiyi büyütmek ve işsizliği düşürmek, işsizlik yüzde 6'nın altına düşene kadar ben gaza basacağım' diyor.”

‘Bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesini bekliyorum’

Çağlayan, Merkez Bankasının bugün yaptığı faiz indirimi ile doğru bir adam attığını ifade ederek, bu faiz indiriminin, banka kredilerinin maliyetlerini de düşürmesi gerektiğini bildirdi.

Yatırım yapacak şirketlerin finansman maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğine dikkati çeken Çağlayan, ''Biz bu teşvik sistemini, şirketlerimiz bankalardan kredi kullanamasın diye hazırlamadık. Şimdiye kadarki en kapsamlı, en detaylı teşvik paketi yürürlükte. Ama bakıyorsunuz banka kredi maliyetleri yeni yatırımları zorlaştırıyor. Dolayısıyla ben önce bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesini, ardından da TCMB'nin yeni faiz indirimlerine gitmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.

‘Kıbleyi şaşırmış olabilir’

Bakan Çağlayan, Koç Holding Başkanı Mustafa Koç’un “Yerli otomobil, ticari intihardır” sözünü kınadı. Koç’un konuşmasını düzeltinceye kadar eleştirmeye devam edeceğini söyleyen Çağlayan “Bazı arkadaşlarımız zaman zaman kıbleyi şaşırmış olabilir” dedi.

Çağlayan, geçen hafta içinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un büyük tepki alan ‘yerli marka otomobil, ticari intihardır’ sözünü eleştirmeye devam etti.

Çağlayan “Bu konuda konuşmaya devam edeceğim ta ki Mustafa konuşmasını düzeltene kadar” dedi.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) Sapanca’da düzenlenen ‘2023 Hedefi Yolunda Türkiye Markası Çalıştayı’nda konuşan Çağlayan “İnşallah 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz” dedi.

Çağlayan, şunları söyledi:

“Türkiye, dünyanın gelecekteki 5 starından biri görülüyor. Biz bunu yaparız. Siz bakmayın, bazı arkadaşlarımız zaman zaman kıbleyi şaşırmış olabilir. ‘Yerli oto yapmak, ticarette intihar’ diyebilirler. Böyle bir lafı şiddetle kınıyorum. ‘Bazı gazeteler özel sektöre baskı yapılıyor’ diye eleştiriyor. Arkadaş, ben yaparım. Mustafa’ya illa ‘bunu yap’ demiyorum, en azından yapmayacaksa çekilsin. Evelallah Türkiye olarak yerli otomobili yaparım. Uçak da yaparım, jet de yaparım, çatlasınlar, çatlamasınlar. Bunu yapacak Türkiye. 2023’e kadar inşallah uçağımızı da jetimizi de yapacağız. Eksiğimiz yok fazlamız var.”