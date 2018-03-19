Ekonomi Bakanı'ndan ‘booking.com' açıklaması

Türkiye’de erişime engellenen Booking.com’un Türkiye’de bir ofis açması ve fatura kesmesi yönündeki beklentilerin yüksek olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şu ana kadar ise bir gelişme olmadığını söyledi.

Booking.com şirketiyle yapılan görüşmelerde bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine turizm sezonunun artık başladığını vurgulayan Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " dedi.

"Yaş sebze ve meyve ihracatındaki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"

Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatındaki son duruma ilişkin de konuşan Bakan Zeybekci, ürün bazlı yasağın kalkmasının ardından, ihracattaki bütün kısıtlamaları kaldırılmasını beklediklerini kaydetti. Domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını belirten Zeybekci, bu konuyla ilgili temaslarının devam ettiğine değinerek şunları söyledi:

"Kasım 2015'teki talihsiz olaydan sonra konmuş yasakların kaldırılmasıyla ilgili anlayışla ve sabırla bekledik. Baktık gördük ki olmuyor, aynı uygulamaları biz de başlattık. Onun üzerine çözüme doğru gittik. Buradaki talebimizi de gayet net şeklide kendilerine bildiriyoruz, diyoruz ki yapmayın.

"Gerekirse biz de aynısını yaparız"

Rusya'nın gelip de kim domates ihraç edecek, yaş sebze ve meyve ihraç edecek diye bunları akredite etmesi, sertifikalandırması ya da seçmesini kabul etmek mümkün değil. Bunu da açıkça söylüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda Rusya'dan yaptığımız tüm ithalatı kaydediyoruz. Bunun tek bir amacı var. Gerekirse biz de aynısını yaparız. Biz de şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız."

Türk şirketlerine yönelik vize prosedürlerinin uzun tutulduğuna işaret eden Zeybekci, "Önümüzdeki günlerde bu tarz vizeyle ilgili uzun süren süreçlerin kaldırılmasıyla ilgili de yine bildiğimiz yöntemlerle bir çıkışımız olacak" diye ekledi.