Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye Almanya'da salon engeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe akşamı Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde katılması planlanan bir referandum etkinliğinin son anda iptal edilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 5 Mart Pazar günü Köln'de katılacağı benzer etkinliğin salon izni alınmadığı için yapılamayacağı açıklandı.

Köln Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinde UETD tarafından Köln'de planlanan etkinliğin yapılacağı salon için izin alınmadığını duyurdu.

Köln Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Sözcüsü Gregor Timmer DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kendilerine Ağustos 2016’da UETD tarafından 5 Mart 2017’de bir tiyatro etkinliği için Porz’daki belediye binasına ait salonu kiralamak üzere bir başvuru iletildiğini söyledi. Bu başvurunun ardından UETD’den aylarca salon talebiyle ilgili bir bilgi almadıklarını o nedenle herhangi bir kira sözleşmesi de yapılmadığını aktardı.

Sözcü Timmer, ancak dün (1 Mart 2017) UETD’nin Köln Belediyesi'ne etkinliğin içeriğinin değiştirildiğini bildirerek "Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili üst düzey bir konuşmacının da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısına dönüştüğü" bilgisinin aktarıldığını söyledi. Georg Timmer, “Bizim Bakan'ın konuşmasını iptal etme gibi bir yetkimiz söz konusu değil, iptal ancak onu organize eden kurum tarafından yapılabilir. Biz sadece talep edilen toplantı salonunun istendiği üzere kendilerine kiralayabilmemizin söz konusu olmadığını UETD’ye ilettik” dedi. Timmer, “Burası özgür bir ülke, organizatörler toplantı için başka bir salon arayışına da girebilirler” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) girişimiyle Köln Porz semtinde yaklaşık 400 kişilik bir salonda konuşma yapacağı bir etkinliğe katılması planlanıyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Geggenau'da yapacağı etkinliğe salonun yetersizliği nedeniyle son anda izin verilmemesinin ardından gözler Bakan Zeybekçi'nin Köln'de katılacağı etkinliğin yapılıp yapılamayacağına çevrilmişti.

Referanduma "evet" etkinliği

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin etkinlik takviminde yer alan bilgiye göre 5 Mart 18.30-20:30 saatleri arasında Köln'ün Porz semtinde yapılması planlanan toplantının başlığı "Nihat Zeybekçi ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi". Bakan Zeybekçi'nin etkinlikte Nisan ayında yapılacak referandumda neden "evet" yönünde oy kullanılması gerektiğini anlatarak seçmenlerden bu yönde oy kullanmalarını istemesi planlanıyordu.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, bu yöndeki seçim kampanyası etkinliklerin Almanya'nın tamamında engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

Jaeger, "Buradaki fikir özgürlüğünü temel hakları kısıtlayan ve ölüm cezasını yeniden uygulamaya koymayı ön gören bir anayasa değişikliği için kötüye kullanılmaması gerektiğini söylemiş, bunun Kuzey Ren Vestfalya dışlında da engellenmesinin Federal hükümetin görevi olduğunu söylemişti.

Almanya'da referandumda oy kullanması beklenen yaklaşık 1 milyon 400 bin kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

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DW/afp/dpa, MK/BD