Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin kızının düğünü başladı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci\'nin avukat kızı Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan\'ın bugün Denizli\'deki düğünlerinde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci\'yle birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili ile iş dünyası temsilcilerinin de katılacağı nikah töreni ise akşam Anemon Otel\'de yapılacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin kızı Fatma Zeybekci ile işadamı Sait Özkan\'ın oğlu İbrahim Özkan\'ın düğünü, bugün saat 13.00\'te, Pamukkale yolundaki Kayalar Düğün Salonu\'nda başladı. Düğün salonu çevresinde polis, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polisleri davetlilerin araç girişleri için önlem alırken, düğüne gelen misafirlerin araçları da tek tek arandı. Davetliler,düğün salonuna da elektronik dedektörle aranarak alındı. Çok sayıda sivil polis ve özel harekat polisi de düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile dünürleri Sait Özkan ile eşi Seval Özkan, düğüne gelen misafirleri kapıda karşıladı. Bakan Zeybekci, davetlilerin tebriklerini tek tek kabul etti, eline mikrofon alarak davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Gelin Fatma Zeybekci ile damat İbrahim Özkan salona girdiklerinde alkışlarla karşılanıp, kendilerine ayrılan özel masaya oturdu. Gelin Fatma Zeybekci yürürken, uzun duvağını arkadaşları taşıdı. Gelin Zeybekci\'nin ipekten yapılan özel taçlı gelinliği dikkat çekti ve beğenildi.

Düğünde davetlilere girişte gelin ve damadın isimlerinin yazılı olduğu havlu dağıtılırken, yemekte ise çorba, köfte, pilav, tulumba tatlısı, dondurma ve çay ikram edildi.

ZEYBEKCİ: 10 BİN CİVARINDA DOSTUMUZLA BERABERİZ

Davetliler, Zeybekci ailesini tebrik etmek için uzun kuyruklar oluştururken, 5 bin kişiye davetiye verildiği öğrenildi. Düğünde imamlar tarafından mevlit okunup, ilahiler söylendi.

Bakan Zeybekci, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiklerini belirterek, \"Herkesten Allah razı olsun, bugünü Allah herkese nasip etsin, nikahı düğünü. Tüm dostlarımızla beraber 10 bin civarında dostumuz, kardeşimizle beraberiz, sevinçler böyle paylaştıkça çoğalıyor. Ben bütün dostlarımıza bu sevincimizi paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelen herkesten ayaklarına sağlık diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, TBMM Başkanımız İsmail Kahraman da nikahımıza teşrif edecekler, bizi şereflendirecekler, akşam beraber olacağız\" dedi.

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