Ekonomi Bakanı Zeybekci'den faiz indirimi önerisi

Faizlerin indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, paranın ilk giriş maliyetiyle satış fiyatı arasındaki fark için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Zeybekci, "Mevduata ödenen ya da başka şekilde temin edilen paranın giriş maliyetiyle satış fiyatı arasında bir bölüm var. O bölümü oluşturan enstrümanlarda kamunun da maliyeti var; vergiler, harçlar gibi. Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi yükler sıfıra indirilmeli" diye konuştu.

"Kârlarınızı da yarı yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın"

Zeybekci, ekonominin bu kadar rahatladığı bir ortamda karşılık oranlarının da örtülü maliyet oluşturduğuna işaret ederek, "100 lira kredi verirken 10 lirası depo olarak yatırılıyor. Siz bunun da maliyetini ödüyorsunuz. Bu da örtülü maliyet" dedi.

Yüzde 10'luk faizde bir puanın karşılık oranlarından kaynaklanabildiğine dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Vergiler, harçlar indirilmeli, sıfıra yakın hale getirilmeli. Karşılık oranı da makul seviyeye indirilmeli, biraz daha dokunulabilir oraya. Diğer taraftan kamunun maliyetleriyle ilgili yapılabilecek bir bölüm var. Kamu olarak sen bunu yaptıktan sonra tüm bankacılık sistemine 'Kârlarınızı da yarı yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın' denebilir."

Kârla ilgili kamu bankalarının liderlik yapabileceğini vurgulayan Zeybekci, "Kamu bankaları böyle adım atınca diğer bankalar da ister istemez takipçisi olurlar. Şu anda rahatız. Karşılık oranlarıyla ilgili adım atılacak ve hareket edilecek bir bölüm var" ifadelerini kullandı.