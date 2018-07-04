Ekonomi Bakanı Zeybekci'den enflasyon açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olacağını söyledi. Bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, faiz arttırımı ile ilgili kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüzde 15.39'a çıkan yıllık enflasyon ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu savunan Zeybekci, tedbirler alacaklarını belirterek "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedef arzı arttıran tedbirler olacak" dedi.

Bakan Zeybekci, faiz artışına ilişkin "Bu Merkez Bankası'nın kararı. TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır" açıklamasında bulundu.

24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Zeybekci "24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir" diye konuştu.