Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Alman şirketler haberine yalanlama: Asparagas

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Alman şirketler hakkında FETÖ listesi hazırlandığı yönündeki haberler için ‘asparagas’ dedi. Türkiye’de faizlerin gerekenden yüksek olduğunu ve Merkez Bankası’nın bu duruma müdahale edeceğini belirten Zeybekçi, “Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, (faizleri düşürmek için) adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Zeybekci, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizin ihracatı etkileyip etkilememesiyle ilgili olarak da, “Kendi özel sektörünüze Türkiye’den mal almayın mı diyeceksiniz? Liberal ekonomilerde böyle bir şey fiziken mümkün değil. Bu nedenle ilişkilerin etkileneceğini sanmıyorum” dedi.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Zeybekci, “Nominal faiz, mevduat ve kredi faizleri hakikaten olması gerekenin üzerinde. Bunu aşağı çekmenin yolu enflasyonla kalıcı mücadele ve Türkiye’nin finans imkanlarını genişletmektir” dedi. Zeybekci’nin açıklamaları şöyle:

"Merkez Bankası'nın hareket alanı daha güçlü"

Faizle ilgili şu anda TCMB’nin elinde çok güçlü hareket alanı var. Günü gelince, ortam olgunlaştığında gerekli adımları atacaktır. Ancak piyasaların şu anda faizle ilgili güçlü bir aşağı yöneliminin başlamadığını, bir direnç noktasında olduğunu görüyoruz. Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, (faizleri düşürmek için) adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız. Mevduatın, kredinin üzerindeki kamu maliyetine tekrar bakmak lazım. Ben orada iyileştirme yapılabileceğini görüyorum. İyileştirmede kullanılacak araç, alınan karşılık oranları ya da vergilerin düşürülmesi olabilir.

Almanya ile kriz

Bu konuda daha sakin, aklı selim ile tarafların bunu değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin gerilim haline dönüşmesinden iki taraf da kaybeder. Kim sevinir ona bakmak lazım. Almanya’nın açıklamalarında kastı açan sözlerini tekrardan gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum… Türkiye’deki tüm Alman yatırımları, yüzde 100 Türk hükümeti ve devletinin garantisi altında. Türk hukuku ve kanunlarının garantisi altındadır. Türk yatırımcıların hakları neyse onun gibidir, hatta bazı imtiyazları bile vardır. İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Kendi özel sektörünüze Türkiye’den mal almayın mı diyeceksiniz? Liberal ekonomilerde böyle birşey fiziken mümkün değil. Bu nedenle ilişkilerin etkileneceğini sanmıyorum. Bu kriz geçici. Ekonomiye dönük kalıcı hasar bırakacak sözleri söylerken dikkat etmek lazım. Biz sıkıntı yaşadığımız ülkelerle ekonomik ilişkilerin etkilenmemesine özen gösterdik. Almanya ile zaten bu noktaya hiç gelmedik. Almanya kendi adına konuşuyor. Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerinin en kısa sürede başlayacağı konusunda bir tereddüdüm yok.

"Alman şirketleri için FETÖ listesi haberi asparagas"

Bu haberler asparagastır. Bunların kayıtlarının tutulduğu bakanlığın başındaki kişi olarak söylüyorum. Herkes kendi yaptığının sonucuna katlanır… Alman aktivistten bahsederken, herkes ‘hırsızın hiç mi suçu yok’ diye de düşünmeli. Ayrıntılara bakılmalı. Almanya’nın kendi vatandaşları için Türkiye’ye seyahat uyarısı yapması talihsizlik. Sezon olarak her türlü angajmanın yapıldığı bir dönemdeyiz. İnsanlar menfaatlerine bakacaklardır. Türkiye turizmde en ucuz hizmetin alındığı ülkelerden. Yaşananların Türk turizmini etkileyeceğini öngörmüyorum. Türkiye turizmde 2012’de yaşadığı zirveyi, 2017 yılında aşacaktır.