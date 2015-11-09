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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yabancılar 1 milyon dolarlık konut alsın, vatandaşlık verelim

Nihat Zeybekci, daha önce de Türkiye'de konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi önerisinde bulunmuştu

09 Kasım 2015 13:05

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’de konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi önerisini tekrarlayarak, “Türkiye’de yaşamak hayali varsa gelsin. Vatandaşlık verelim” dedi. Zeybekci, yabancılara vatandaşlık verirken 500 bin veya 1 milyon dolar gibi alt sınır getirilebileceğini belirtti.

Bakan Zeybekci daha önce de konuyla ilgili olarak “Kim T.C yazan tapu alıyorsa, o vatandaşımızdır” demişti. 

Habertürk’ten Seçkin Ürey’in haberine göre; önceki gün Adana İnovasyon Konferansı’nı takip eden gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Zeybekci Türkiye’den konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi önerisini tekrar gündeme getirdi.

Zeybekci, “Ortalama yüzde 5’in üzerinde büyümek zorunda olan bir ülke kendi iç tasarruflarıyla bunu yetiştiremez. Doğrudan yabancı yatırımcı girişinden ziyade Türkiye’ye yatırımcı getirmeliyiz. Yeni zengin Türkler yaratmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’de alınan konutun 4-5 milyar dolar değerinde olduğunu belirten Zeybekci, “Bunu 10 milyar dolara çıkaralım” şeklinde konuştu. “Türkiye’de yaşamak hayali varsa gelsin. Vatandaşlık verelim” diyen Zeybekci, Bu uygulamanın birçok ülkede olduğunu söyledi. Zeybekci, 500 bin veya 1 milyon dolar gibi alt sınırlar olabileceğini de belirtti.

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