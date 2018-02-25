Ekonomi Bakanı Zeybekci: Sıkıntımız enflasyonla mücadele

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl ekonomik beklentilerinin pozitif olduğunu belirterek, "Sıkıntımız enflasyonla mücadele. Büyümede, ihracatta, teşvik ve destekler hayata geçirilirken, enflasyonla da mücadelede elimizi çekmeden yapacağız. Belki diğer ülkeler gibi iki eli, iki ayağımız serbest değil. Bizim bir elimiz enflasyonla mücadele üzerinde duracak. O alanı da yakında göreceksiniz. Özellikle aşırı oynak gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi yakında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığını göreceksiniz" dedi.

Zeybekci, seçim sisteminin değişmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “Yüzde 51'e talip olduğunuz zaman bu ülkede yüzde 70'e hitap etmek zorundasınız. Onların değerlerini kucaklamak ve onları çekmek zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Her kim gelirse bunu yapmak zorunda. Şimdi zaten bu cayırtı ondan kopuyor. Bunu yapmaya ümidi olmayanlar, kendinde bu potansiyeli kapasiteyi göremeyenlerin maalesef buna karşı, 'Erişemeyeceği ciğere mundar dermiş' buna mundar diyenler de çok olacaktır" ifadelerini kullandı.



Denizli Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İstişare Toplantısı yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin önde gelen birlik ve dernek başkanları toplantıya katıldı.



TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin Türkiye ihracatının lokomotifi olduğunu, 2017 yılında bu sektörlerin ihracatının bir önceki seneye kıyasla yüzde 1.3 artışla 25.1 milyar doları geride bıraktığını belirterek, "Tekstil ve konfeksiyon sektörlerimiz 2018 yılına da son derece hızlı bir giriş yaptı. İki sektörü birlikte değerlendirdiğimizde, sene başından itibaren yaklaşık yüzde 10 seviyesinde ihracat artışımızın olduğunu görüyoruz" dedi.

Zeybekci: Sıkıntımız enflasyonla mücadele

Bu yıl tüm beklentilerinin pozitif, sıkıntılarının ise enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Sıkıntımız enflasyonla mücadele. Büyümede, ihracatta, teşvik ve destekler hayata geçirilirken, enflasyonla da mücadelede de elimizi çekmeden yapacağız. Belki diğer ülkeler gibi iki eli, iki ayağımız serbest değil. Bizim bir elimiz enflasyonla mücadele üzerinde duracak. O alanı da yakında göreceksiniz. Özellikle aşırı oynak gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi yakında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığını göreceksiniz" diye konuştu.

“Uçakta yaşıyoruz, uyuyoruz”

Bakan Zeybekci, gece gündüz demeden çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan Başbakanımız Binali Yıldırım, hükümetimiz. Trafik yoğun olduğu zaman hem koşturuyoruz, hem bütün dünyayı dolaşıyoruz hem de çalışıyoruz. 16 saat gidiyoruz, sabah saat 06.30'da Venezüella'ya iniyoruz. Orada akşama kadar çalışıyoruz. Akşam bir daha biniyoruz uçağa 10-12 saat daha gidiyoruz iniyoruz gece. Yani uçakta yaşayarak, uyuyarak bir daha inip bir daha çalışıyoruz. Dünya kazan, biz kepçe durmayacağız. Çünkü artık mazeretimiz yok. Mazeret üretecek makamda değiliz artık" diye konuştu.

"Yüzde 70'e hitap etmek zorundasınız"

Konuşmasında seçim sitemine de değinen Zeybekci, "Artık kıytırık koalisyonlar dönemi bitti. Kim gelirse gelsin güçlü gelecek. Bundan sonra siyaset değişecek. Bundan sonra uzlaşma gelecek. İttifak ve hoşgörü gelecek. Genel anlamda bir toparlanma ve birliktelik gelecek. Ve geldi işte. Bu sistem bunu mecbur kılıyor. Yüzde 51'e talip olduğunuz zaman bu ülkede yüzde 70'e hitap etmek zorundasınız. Onların değerlerini kucaklamak ve onları çekmek zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Her kim gelirse bunu yapmak zorunda. Şimdi zaten bu cayırtı ondan kopuyor. Bunu yapmaya ümidi olmayanlar, kendinde bu potansiyeli kapasiteyi göremeyenlerin maalesef buna karşı, 'Erişemeyeceği ciğere mundar dermiş' buna mundar diyenler de çok olacaktır" dedi.



Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



Tekstil ve Hazır Giyim İstişare toplantısına; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Şenol Şankaya, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Sami Aydın, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de katıldı.