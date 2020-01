Ekonomi Bakanı Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı (2)

BAŞBAKAN, 25- 26 EKİM\'DE İZMİR\'DE

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Borsası\'ndaki pamuğun ilk ürün töreninden sonra 25- 26 Ekim 2017 tarihlerinde Ege Bölgesi\'nde ilk kez yapılacak Ege Ekonomik Forum\'un basın toplantısına katıldı. Forumun açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirecek.

Türkiye\'den ve yurt dışından önemli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı forumun, küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon sağlamasının amaçlandığı ifade edildi. \'Türkiye ve global büyüme sorunları\' ile başlayacak Ege Ekonomik Forum, Türk ve Yunan dostluğunun ortaya konulacağı \'İki Yaka Bir Deniz\', \'Ege Bölgesi ekonomisi ve sanayisi\', \'Sürdürülebilir inovatif tarım\', \'Bölgenin enerji üssü olması\', \'İpek Yolu\'ndan günümüze ticaret ve lojistik\', \'Ege\'nin muhteşem kentlerinden geleceğin kentlerine\' ve son olarak da \'Ege Bölgesi\'nin marka değerleri\'nin ortaya konulacağı oturumlar düzenlenecek.

TANITIM TOPLANTISINI DA BAKAN YAPTI

Forumun tanıtımı için yapılan basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım, Özgencil Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile Ege Bölgesi\'nin oda, borsa, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile medya temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, \"Egeli olmanın kıymetini bilmemiz gerekir. Ayrılıklarımız, bizim için birer zenginliktir. Farklı görüşlerde olmamız, bizim için kardeşliğimizin gereğidir. Ege\'nin başkenti olarak İzmir, Batı Anadolu\'nun başkentidir, Bu on bin yıldan beri böyledir. 10 bin yıldan beri böyle olan İzmir\'e tekrar bu özelliğini kazandırmamız lazım. Onun için bu etkinliklerde hep İzmir aklımıza gelir. Ege\'yi hayal ederken, İzmir\'i ve Akdeniz\'in birbirine bağlantısını hayal ediyorum. Her metrekaresinde 10 bin yıllık tarihi hayal ediyorum. Adım atacak yer yok. Ege\'de adım atılan her yerde tarih var. Bu kadar dünyanın en iyi unu, şekeri, yağı varken, en güzel tatlıları helvaları yapamıyoruz diyecek olursak, dostlarla kafa kafaya verip düşünmemiz lazım. Onun için EGEV gibi kurumlara lazım\" dedi.

Forum sırasında Yunanistan\'a yönelik davetlerin de olacağını anlatan Zeybekci, \"Başbakanımız, Yunanistan Başbakanı\'nı davet etti, biz de mevkidaşlarımıza ettik. Bunu bir orada, bir burada yapmayı teklif etmek lazım. Zenginlikleri paylaşmak lazım\" diye konuştu.

Zeybekci, Ege\'deki illerin de Ege şemsiyesi altında toplanması gerektiğini sonrasında da diz vura vura muhteşem bir zeybek oynamalarını, bunun sonrasında da gerisinin geleceğini ifade etti.



FOTOĞRAFLI