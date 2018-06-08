Ekonomi Bakanı Zeybekci: Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 bankanın notunu düşeren uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in kararını eleştirdi. Bakan Zeybekci "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor." dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'deki 17 bankanın notunu düşürmesini değerlendiren Bakan Zeybekci şöyle konuştu:

"Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor."