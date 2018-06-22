Ekonomi Bakanı Zeybekci: Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşı olduğunu söyledi. Kurun öngörülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Zeybekci "Reel sektörün borcuyla ilgili problem görmüyoruz" dedi.

Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Zeybekci, kurdaki yükselişe dair "Bunun maliyetini ödeyen Türk reel sektörü. Kura müdahale etmemekten kastım suni şekilde müdahale etmemek. TCMB'nin döviz satarak piyasaya müdahalesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. O oyuna gelmemek lazım. Makro ekonomik dengeler ve MB'nin diğer enstrümanlarıyla müdahale etmek her zaman daha sonuçludur" diye konuştu:

Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatçı da kurda oynaklık istemiyor, TL'nin değeri öngörülebilir olmalı. Yüzde 1 artı eksiyle geleceği görmek lazım. TL'nin beklentini üzerinde değerinin düşmesi maliyet anlamında ülkeyi olumsuz etkiliyor."