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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Kurdaki yükseliş geçici, müdahale etmemek lazım

"Meksika'dan, Brezilya'dan, Güney Afrika'dan çok daha iyiyiz"

27 Ekim 2017 14:52

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası’nın imkân ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere müdahale etmesini doğru bulmadığını söyledi. Zeybekci, "Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılabilecek en etkili çalışma budur" dedi.

Kurdaki yükselişin geçici olduğunu söyleyen Zeybekci, "Türkiye’nin kamu ve özel tüm borçlarına bakıldığında sıfır problemi var. Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak yanlış. Piyasalarda, dünyada büyük bir hareketlenme var. Dünyaya bakınca bu ortamda Meksika'dan, Brezilya'dan, Güney Afrika'dan çok daha iyiyiz" diye konuştu.

"Aşırı değerli dolar ABD için iyi değil"

Aşırı değerli doların ABD ekonomisi için iyi ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Zeybekci, "Ülkemize güveniyoruz, büyüme rakamlarımız yüzde 6’nın üzerine gidecek. İhracat artışımız yüzde 11-12’in üzerinde. Turizmde yüzde 30 iyileşme var. Doğrudan yabancı sermaye girişi ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Kurdaki yükselişin geçici olduğunu hep beraber göreceğiz. Yıl sonunda Türkiye’nin rakamları parmakla gösterilen rakamlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Dokunmamak lazım"

Merkez Bankası’nın imkân ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere müdahale etmesini doğru bulmadığını söyleyen Zeybekci, "Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılabilecek en etkili çalışma budur. Şu an gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir" diye konuştu.

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