Ekonomi Bakanı Zeybekci: İhracatçımıza sabit kurdan ödeme imkanı getirildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlemesiyle ihracatçının Türk Eximbank nezdindeki 2,6 milyar dolar ve diğer bankalar da ilave edildiğinde toplam 3,4 milyar dolar civarındaki ödemelerini sabit kurdan yapabileceğini belirtti.

Bakan Zeybekci, AKP Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın son birkaç günde ihracatçıya sağladığı imkanlarla ilgili bilgi verdi.

Merkez Bankası'nın 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin ödemelerinde kuru sabitlediğini ve ihracatçıların belirlenen tarihler arasında aldıkları reeskont kredilerini bu kurla Türk Eximbank'a ödeyebileceklerini belirten Zeybekci, ihracatçıyı kur oynaklığına karşı koruyacak önlemler alındığına işaret etti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması gereken toplam reeskont kredilerinin tutarı 2,6 milyar dolardır. Diğer bankalar da dikkate alındığında toplam 3,4 milyar dolar civarında büyüklük için ihracatçımıza sabit kurdan ödeme imkanı getirildi.

İhracatçımız yabancı para cinsinden kredileri, önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerine sağlama almış olacaklar. TCMB reeskont kredileri hariç, yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız."

Uzun vadeli işletme kredileri

İşletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla kadar çıkarıldığını, avro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresinin açılmış olduğunu anlatan Zeybekci, "Euribor yüzde 3,25 üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulmuş oldu. 28 Mayıs itibariyle kullanılmaya başlanacak. İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi kullandırılacak. Bu imkan dilimler halinde devreye girecek ve haziranda ikinci ve üçüncü etap kredilerin kullandırılmasına başlanacak." diye konuştu.

Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıların forward işlemlerini hiçbir ücret almadan yapmaya devam edeceğine dikkati çekerek, bankanın geçen yıl itibarıyla toplam kredi miktarını dolar bazında yüzde 19 artırmayı başardığını, bu yıl da verilen hedef doğrultusunda hükümet ve Hazine'nin sağladığı sermaye artırım imkanlarını kullanılacağını dile getirdi.

Bankanın geçen yıl 39,5 milyar dolar olan toplam kredi hacminin bu yıl 50 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Eximbank, geçen yıl toplam ihracatın yüzde 25'ini finanse etti. Bu yıl koyduğumuz hedef, toplam ihracatımızın yüzde 27'si. Böylelikle Türk Eximbank'ın Güney Kore Eximbank'ını da geçerek dünyada 1 numara olmasını hedefliyoruz. İlk 4 aylık performansımıza baktığımız zaman Türk Eximbank olarak dolar bazında yüzde 21,4'lük artışı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçen sene aynı dönemde 10,9 milyar dolarlık toplam kredi hacmini, bu sene 13,3 milyar dolarlık hedefe ulaştırmış olduk."

Zeybekci, Türk Eximbank'a taahhüt edilen sermaye artırımının ilk diliminin Hazine'den aktarılan 1 milyar dolarla gerçekleştirildiğini belirterek, 10 milyar dolara çıkacak Türk Eximbank ödenmiş sermayesinin en kısa zamanda ikinci 1 milyar dolarlık kısmının da aktarılacağını ifade etti.

Türk Eximbank'ın son bir yılda kredi verdiği müşteri sayısının yüzde 19 artarak 7 bin 865'e ulaştığını, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 9,4 artarak 3 bin 50 olduğunu anlatan Zeybekci, bankanın toplam müşteri sayısının da yüzde 17 artışla 9 bin 441'e ulaştığını bildirdi.