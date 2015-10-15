Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bu konuda Mehmet Şimşek'in tam karşısındayım

Türk gayrimenkul şirketlerinin Körfezli yatırımcıları ağırladığı etkinlik dün sona erdi. 47 Arap yatırımcıya 3 gün boyunca Türkiye’de yatırım fırsatları anlatıldı, bire bir görüşmeler gerçekleşti. ‘Türk Gayrimenkul Sektörünün Körfez Yatırımcıları ile Buluşması’ toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci inşaat sektörüne destek mesajları verdi.

Zeybekci, inşaat sektöründe KDV ve vergi düzenlemesine sıcak baktığını söyledi.

İnşaat sektörüne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den destek geldi. Türkiye’den konut alacak yabancıya vatandaşlık verilmesine ve yabancıya ev satışının ihracat sayılmasına olumlu baktığını söyleyen Zeybekci inşaat sektörü temsilcilerine şöyle seslendi: “KDV ve vergi düzenlemelerine de sıcak bakıyorum. Sizin taraftayım, bunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tam karşısındayım.”

Zeybekci, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik’in inşaat sektörü adına ilettiği talepler üzerine “Sizin taraftayım, bunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda değerli kardeşim Mehmet Şimşek’in tam karşısındayım” diye konuştu.

İnşaat sektörü ne istedi?

İnşaat sektörü beklentilerini ocak ayında Ankara’da yapılan inşaat zirvesinde Başbakan ve bakanlarla paylaşmıştı. Sektörün talepleri siyasi belirsizlik nedeniyle yıl içinde beklemek zorunda kaldı. Dün yapılan toplantıda talepleri bir kez daha hatırlatan Ömer Faruk Çelik şunları söyledi: “Biz konut satışlarını ihracat sayamıyoruz ama döviz kazandırıcı hizmet kapsamına almak mümkün gibi görünüyor. Eğer biz her yıl 10 milyar dolarlık minimum döviz girdisi sağlayabileceksek, farklı coğrafyalara da açılabiliriz. Sektörün en önemli problemlerinden biri de imar konusu. 1 Kasım’dan sonra nasılsa hükümeti kuracaksınız diye öngörüyoruz. İmar kanununa basit bir madde ekleyebilsek de şu imar meselesini çözebiliriz. ‘Yeni yapılacak imar planlarında eski haklar korunur’ denmesini istiyoruz. KDV konusunu da disipline etmek lazım. Bir sokağın başındaki eve yüzde 8, sonundaki eve yüzde 18 vergi ödeniyor. Son olarak da damga vergisi ve tapu harçlarını da bir miktar daha gözden geçirebilirsek çok mutlu olacağız.”