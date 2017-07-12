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Ekonomi Bakanı Zeybekçi: Avusturya'yı ziyaret edeceğim

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermediğini açıklamıştı

12 Temmuz 2017 14:33

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu ay içinde Avusturya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermediğini açıklamış, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi Bakanı El Tani ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar'ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti

Zeybekci, "Bundan sonra da Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz. Katarlı bakan ile yıl sonuna kadarki ve uzun vadeli ekonomik yol haritamızı görüşeceğiz. Ablukaya rağmen Katar'ın gerek deniz ve kara yolu ile ticareti hiç bir aksamaya uğramadan devam etmektedir" ifadesini kullandı. 

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AvusturyaNihat ZeybekçiEkonomi bakanıAvusturyaEl Tani

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