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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Ananın, babanın, hocanın ve kocanın eli öpülür!

Zeybekci, elini öpmek isteyen kız çocuğundan kendisine e-mail göndermesini istedi

19 Haziran 2017 15:12

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Kars'a gitti. Zeybekci yanına gelen ve elini öpen Melisa isimli kız çocuğunun elini öptü ve bir süre sohbet etti. Melisa’ya kartvizitini veren Zeybekci, kızdan kendisine e-mail göndermesini istedi. Kız çocuğunun ayrılmadan önce bir kez daha elini öpmek istemesi üzerine "Ananın, babanın, hocanın ve kocanın eli öpülür. Bir de ataların, ninelerin, dedelerin" dedi.

Zeybekci, "Türkiye'nin etrafı adeta ateş çemberi, o ateş çemberinin içinde dualı millet. Ve bu millet tarihi boyunca asla aman demedi. Bu millet asla esir olmadı, asla dizleri üzerine çökmedi ve bu millet bütün ihanet oyunları bozmak uğruna yoluna devam ediyor" dedi.

'Gönül Köprüsü' projesi kapsamındak etkinliğe katılmak üzere Kars'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Evliya Camisi bahçesinde bulunan Şehit Ebu-l Hasan Harakani Türbesi önünde 3 bin kişiyle birlikte iftarını açtı. Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın da katıldığı iftar programında konuşan Bakan Zeybekci, “Türkiye'nin etrafı adeta ateş çemberi, o ateş çemberinin içinde dualı millet. Ve bu millet tarihi boyunca asla aman demedi. Bu millet asla esir olmadı, asla dizleri üzerine çökmedi ve bu millet bütün ihanet oyunları bozmak uğruna yoluna devam ediyor. Rabbim bu güzelliklerimizi artırsın ve birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah, ülkemizin huzurunu ve refahını her zaman daim eylesin" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Zeybekci, yanına gelen ve elini öpen Melisa isimli kız çocuğunun elini öptü ve bir süre sohbet etti. Melisa’ya kartvizitini veren Zeybekci, kızdan kendisine e-mail göndermesini istedi. Kız çocuğunun ayrılmadan önce bir kez daha elini öpmek istemesi üzerine "Ananın, babanın, hocanın ve kocanın eli öpülür. Bir de ataların, ninelerin, dedelerin" dedi.

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