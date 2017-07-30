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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Almanya'ya yansıtılması bir sorumsuzluk, bir daha asla böyle bir hata olmayacak

"Almanya'da hiçbir şirketin başına gelmesi mümkün olmayan mevzular Türkiye'de de asla ve asla hiçbir şirketin başına gelmez"

30 Temmuz 2017 01:29

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'deki Alman şirketleriyle ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili, "Almanya'da hiçbir şirketin başına gelmesi mümkün olmayan mevzular Türkiye'de de asla ve asla hiçbir şirketin başına gelmez. Almanya'ya yansıtılması bir sorumsuzluk. Bir daha asla böyle bir hata olmayacak" dedi.

Denizli’ye giden Bakan Zeybekci, Denizli Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Toplantı, Denizli Valisi Hasan Karahan’ın kentte yapılan yatırımlarla ilgili verdiği brifingin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci, Almanya ile Türkiye’deki Alman şirketleri hakkında soruşturma açıldığı yönündeki haberler ve sonrasındaki süreci değerlendirdi.

Bakan Zeybekci, “Almanya’yla yaşadığımız bir olumsuz süreç oldu. Bu da maalesef sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklanan bir soruşturmayla ilgili. Bunun Almanya veya Interpol aracılığıyla diğer ülkelere yansıtılması bir sorumsuzluk, bir anlık boşluk diyelim. Bununla ilgili düzeltmeler, düzenlemeler yapıldı. Bir daha böyle bir hata asla söz konusu olmayacak” dedi.

Türkiye’ye yatırım yapılmasının riskli olduğu yönündeki açıklamaları eleştiren Zeybekci, “Almanya’da Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı’nın söylemiş olduğu bazı söylemlere kesinlikle katılmıyoruz. Almanya’da hiçbir şirketin başına gelmesi mümkün olmayan mevzular Türkiye’de de asla ve asla hiçbir şirketin başına gelmez” diye konuştu.

 

Ne olmuştu?

 

Türkiye’nin “terörü destekledikleri” iddiasıyla çok sayıda şirketin adını, Almanya’ya verdiği açıklanmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, “Türkiye’nin terörü desteklediğinden şüphelenilen yaklaşık 700 Alman şirketinin listesini resmen geri çekti” demişti.

Plate’in, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’yi arayarak, listenin bir iletişim hastası nedeniyle gönderildiğini aktarmıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Alman şirketlerine yönelik bir soruşturma olmadığı belirtmişti. Bozdağ, “Interpol üzerinden bir iletişim hatası tespit edilmiştir. Alman şirketleriyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmüyor” şeklinden açıklama yapmıştı. 

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