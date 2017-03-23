Ekonomi Bakanı Zeybekci, Alman marka makam otomobilini değiştirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya’da üretilen Mercedes marka makam otomobilini, Japon Lexus marka otomobille değiştirdi. Zeybekci, değişikliğin protesto amaçlı olmadığını söyledi.

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz ve Alman Bild gazetesinin kendisi hakkında ağır ifadeler kullanmasını ardından, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman Mercedes marka makam otomobilini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği Denizli ziyareti öncesi iki gündür kentte bulunan Zeybekci’nin, Japonya’da üretilen Lexus marka makam otomobilini kullanması dikkat çekti.

Makam otomobilini değiştirmesinin protesto ya da karşı hareket amacı taşımadığını belirten Zeybekci, basın mensuplarının konuyla ilgili soruları karşısında şunları söyledi:

"Bir bakan olarak bütün seyahatlerimizde yerli otomobil demiyorum, Türkiye’de üretilmiş otomobilleri kullanabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef çok aşırı seyahat eden birisiyim. Aşırı seyahat ve hızlı seyahat mecburiyetimiz oluyor. Bu performansı gösterebilecek araçlar konusunda seçme aralığımız daralıyor. Dolayısıyla illa ki Alman arabası kullanmak ya da kullanmamak gibi tercihim olmadı. Gönlümden geçeni söyledim sadece. Türkiye’de işçilerimizin emekleriyle fabrikalarımızda üretilmiş araçları kullanabilmeyi isterdim. Böyle bir protesto veya karşı hareket şeklinde yaptığımız bir hareket değildir. Tercihimiz o oldu. Diğer araçlarımızla ilgili de aynı şekilde farklı alternatifleri de değerlendirmek istiyoruz. Bu şekildeki tercihimizi ekibimizdeki diğer araçlara doğru genişleterek devam etmek istiyoruz."