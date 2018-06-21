Ekonomi Bakanı Zeybekçi: ABD'ye ilave vergi uygulanmaya başlandı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlanacağını söyledi.

23 Mart’tan itibaren ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayan ABD'ye karşı Türkiye'nin aldığı ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı bugün yürürlüğe girdi.

Zeybekci ilave vergilerin bugünden itibaren başladığını söylediği açıklamasında “Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır” diye konuştu.

ABD kararlarının Türkiye için 'uygulanamayacağını' ifade eden Zeybekçi söz konusu önlemlerin ABD'li sanayici ve işçiler için de olumsuz yansımaları olacağını söyledi: “Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticaretinde ABD’nin ticaret fazlası verdiği ve bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerin pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladığı görülmektedir. Öte yandan Amerikalı muhataplarımızın, uygulamaya başladıkları önlemin aynı zamanda kendi ülke sanayilerini ve kendi işçilerini de olumsuz yönde etkilediği gerçeğini anlamadıklarını ya da anlamak istemediklerini görmekteyiz''

ABD’ye çelik ihracatı 2017’de 1.12 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye toplam 11.5 milyar dolar ihracatıyla dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi.