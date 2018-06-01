Ekonomi Bakanı: Sırça köşkte yaşayanlar, komşusuna taş atmamalıdır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde ticaret savaşları kavramının kolayca kullanıldığına dikkati çekerek, ülkelerin adil ve serbest ticaretin korunmasına hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.Zeybekçi, "Sırça köşkte yaşayanlar, komşusuna taş atmamalıdır. Hepimize DTÖ’nün kural, yönetmelik ve ilkelerinden ayrılmama hususunda sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Paris’teki genel merkezinde yapıldı.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, toplantıya katılan tüm tarafların daha iyi çalışan bir küresel ekonomik refahı hedeflediğini belirterek, bunun ticaretin serbestleştirilmesi ve kurallarla belirlenmiş bir sistemin yürürlüğe konulması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Zeybekci, "Son dönemde, dünyada korumacı politikaların hızlı yükselişine şahitlik ettik. Korumacılık, küresel çapta resesyon riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin ve liderlerin "ticaret savaşları" ifadesini kolayca kullandıklarına işaret eden Zeybekci, "Tüm ülkeler adil ve serbest ticaretin korunmasında hassas olmalı. Bu, refahın tüm dünyaya ulaştırılmasında en etkili araçtır. Serbest ve adil ticaret için Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) rolü güçlendirilmeli." diye konuştu.

Zeybekci, dünyada ticaretin şekli ve yöntemlerinin değişime uğradığına ve artık yeni sorunlar ortaya çıktığına dikkati çekerek, e-ticaret olgusunu buna örnek göstererek, bu konunun daha derin irdelenmesi gerektiğini, DTÖ’nün bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Tek taraflı faaliyetlerin mevcut sorunların derinleşmesine katkı sağlayacağını belirten Zeybekci, tüm ülkelerin çok taraflı bir yaklaşımla sorunların çözülmesinde olumlu katkı sunması gerektiğinin altını çizdi.

Zeybekci, uyuşmazlıklar konusu ve uyuşmazlıkları çözme mekanizmasının DTÖ’nün temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, Tahkim Organı sorununun çözümü ve mekanizmanın daha etkili çalıştırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Pazar tahrif politikaları ve korumacı önlemlerin birlikte ve birbiriyle ilişkili olarak uygulandığını dile getiren Zeybekci, bunun ekonomik çıkarlara hizmet etmediğini belirterek, “Sırça köşkte yaşayanlar, komşusuna taş atmamalıdır. Hepimize DTÖ’nün kural, yönetmelik ve ilkelerinden ayrılmama hususunda sorumluluk düşüyor.” dedi.

Bakan Zeybekci, toplantılar sırasında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ve Fransa Avrupa ve Dış İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Jean Baptiste Lemoyne ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan bakanlar, daha sonra OECD genel merkezinde aile fotoğrafı çektirdi.