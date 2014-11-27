Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Faiz lobisi ayağını denk alsın

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Faiz lobisi, yüksek oranlı faiz kullandıran banka ve faktoring şirketleri ayaklarını denk alsınlar, gerekeni yaparız” dedi.

Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Kasım ayı toplantısında üyelerin sorularını yanıtladı.

Kamunun ihale şartnamesinin "Ne olur ne olmaz" anlayışıyla başka bir noktaya götürüldüğünden ifade eden Zeybekci, bunun takipçisi olacağını söyledi.

Zeybekci, üyelerden gelen faizle ilgili sorular üzerine şunları kaydetti: “Halletmemiz gereken en önemli konulardan biri, enflasyon-faiz-cari açık üçlemesi. Türkiye olarak enflasyonla mücadeleyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Enflasyonla mücadeleye üretimi, arzı artırma yöntemiyle yaklaşırsak gerçek anlamda enflasyonla mücadele etmiş oluruz. Birinci önceliğimiz üretimi, ihracatı artırmak. Enflasyonun ortadan kalktığı ortamlarda da faizle ilgili çok büyük avantaj elde etmiş olacağız."

"Şu anda Türkiye’de maalesef isteyerek, bilerek yanlış bir algı yönlendirmesi var" diyen Zeybekci, şöyle devam etti: "(Efendim enflasyon yüzde 9 olduğu için gösterge faizin daha aşağı inmesi teknik olarak mümkün değildir) diyorlar. Hadi canım sende! Kimi kandırıyorsun sen? Eğer memlekette enflasyonla faizi karşılaştıracaksan faizle beklenti enflasyonunu karşılaştır, o zaman konuşalım. Ya da bugün en iyi halde yüzde 12, fırsatına göre yüzde 14-15 civarında faizlerle karşılaşıyoruz. Faktoring kısmına hiç girmek istemiyorum bile. Faiz lobisi, yüksek faiz kullandıran banka ve faktoring şirketleri ayaklarını denk alsınlar, bunun gereğini yaparız. Bu memlekette bunlara müsaade etmeyiz. 2015 yılının sonunda bu memlekette eğer beklenti enflasyonu yüzde 6 seviyesindeyse siz bugün vermiş olduğunuz bir krediyle yatırım yapacak olan bir sanayiciyi, KOBİ’yi ya da esnafı yüzde 14 civarında faizle muhatap ederseniz reel faiz, ödenen gerçek faiz yüzde 100 seviyesindeyse bu Türkiye için katlanılabilir, sürdürülebilir değildir."

"ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikasını bahane olarak sunan Türkiye’de bir faiz lobisinin yönetildiğini" belirten Zeybekci, "Türkiye’de ABD Merkez Bankasının aldığı kararlardan etkilenmemiz olacaktır ama bir Brezilya gibi, Güney Afrika gibi olmayacaktır. Faiz meselesinin de Türkiye’deki kandırmacanın da peşini bırakmayacağız" dedi.

Faizin aşağı yönlü hareketlenmesinin sürdürülmesi gerektiğini anlatan Zeybekci, "Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti" ifadesini kullandı.