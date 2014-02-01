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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Faiz geçici bir tedbir

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının geçici bir tedbir olduğunu söyledi

01 Şubat 2014 23:24

Gaziantep'te Ocak 2014 İhracat rakamları toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı hakkında "geçici bir tedbirdir, kalıcı olması ekonomiye faydalı olmaz" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Faiz kararı geçici bir tedbirdir" dedi.

Zeybekçi, Gaziantep'te Ocak 2014 İhracat rakamları toplantısında konuştu.

Kararın geçici bir tedbir olduğunu söyleyen bakan şunları kaydetti:

"Hiçbir vatan evladı, hiç bir ülkenin vatandaşı özellikle sanayinin üretimin içinde olan insanlar ülkede faizin artmasından mutlu olmaz. Biz de olmadık ama bu geçici bir tedbirdi.

Bu geçici tedbir, inşallah üretimi engellemeden, kalkınmayı engellemeden, istihdamı engellemeden durgunluk yaratmadan kalkar.

Çünkü faizlerin artmasının kalıcı olması, durgunluk sebebidir. Kalkınmanın yatırımların önüne engelldir. İstihdamı aşağı doğru çeker. Bu tedbirleri alırken de Türkiye olarak bunların farkındayız merak etmeyin."

 

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