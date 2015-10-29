Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Faiz artırımına gerek yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin faiz artırımı ile ilgili, faiz artırımını gerektirecek hiçbir yapısal gerekliliğinin olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Bakan Zeybekci bir gazetecinin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Fed ile birlikte faiz artırımına gidilebileceğine işaret etmesine ilişkin sorusuna cevap vererek, yaklaşık 2 yıldan beri Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapacağı beklentisinin veya böyle bir izlenimle Türkiye'de faiz ile ilgili maalesef istenilen adımlar atılamadığını belirtti. "Her daim, her fırsatta söylemeye çalıştığımız gibi, şu anda Amerikan ekonomisi için yüksek değerdeki dolar sürdürebilir değildir" diyen Zeybekci şöyle konuştu:

"Beklentimiz, hala Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artıramayacağı yönündedir. Uzun zamandan beri bunu söylüyoruz, biz Türkiye olarak dünyanın izlemiş olduğu faiz ile ilgili o trendde maalesef 2014 sonunda veya 2015'ın başlarında biraz yavaş davrandık, ıskaladık. Şu anda Türkiye'nin faiz artırımı ile ilgili, faiz artırımını gerektirecek hiçbir yapısal gerekliliğinin olduğuna inanmıyoruz, düşünmüyoruz. Merkez bankamız bağımsız bir kuruluş, özerk bir kuruluştur. Diğer taraftardan hükümetimizde genel ekonomi ve makro ekonomide uygulamaları son derece başarılı bir şekilde devam etmektir. Bu ileride tekrar konuşulması gereken bir konu olabilir ama ben gerekli olduğuna inanmıyorum."