Ekonomi Bakanı: Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesi yanlış olur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kayıpları karşısında Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin yanlış olacağını söyledi. "Dövizdeki hareketlilik için Merkez'in elinde çok fazla enstrüman var" diyen Zeybekci, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir, gereğini yapabilecek durumdadır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, "Türkiye'nin ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke olduğunu" belirterek, "Türkiye'nin döviz sorumluluklarıyla ilgili yerine getiremeyeceği bir durum yok. Kurun bir risk olmayacağını düşünüyoruz. Piyasadaki hareketlilik spekülatif. 50-60 milyon dolarla işlem yapan kar peşindeki spekülatörler de var" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.” dedi.