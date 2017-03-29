Ekonomi Bakanı: Martta ihracatta Cumhuriyet rekorunu kıracağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala, "Bu ülke tarihi bir karar veriyor. Bırakın kısır tartışmaları, Allah’ın verdiği akıl ve kalbinizi dinleyin. Bağımsız, güçlü, üreten Türkiye olmalıyız. 2017 ihracat seferberliği yılı, inşallah bu sene yüzde 10’un üzerinde artışımız olacak, mart ayında inşallah cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracağız" diye konuştu.

İzmir programına Ege Serbest Bölgesi içinde bulunan CMS Jant fabrikası ziyaretiyle başlayan Zeybekci, burada konuşma yaptı.

Mevcut sistem içinde Türkiye’nin güçlü iktidarlar çıkarma konusunda zorlandığını, edilgen ve kontrol edilen bir konumdan kurtulamadığını ifade eden Zeybekci, anayasa değişikliğine yönelik halk oylaması sürecinde tartışılan sistemin herhangi bir partiyle ilgili olmadığını söyledi.

Seçime giderken artık insanların aklından "Acaba tek başına iktidar çıkacak mı, koalisyon olursa kim kimle kuracak?" gibi soruları silmek istediklerini anlatan Zeybekci, öngörülen değişiklikle ilgili cevap vermeye utanacak derecede asılsız, ahlak dışı eleştiriler yapıldığını, bunların hiçbirinin doğru olmadığını ifade etti.

Bakan Zeybekçi yemek sonrası fabrikanın sosyal tesislerinde bir işçi ile masa tenisi oynadı. Üretim hattını gezen Zeybekci, jantlar hakkında bilgi aldı. Zeybekci daha sonra yapımı devam eden Ege Serbest Bölgesi Camisi'nin inşaatında incelemede bulundu.