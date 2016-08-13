Ekonomi Bakanı: FETÖ'cü yapılanmaya son verdiğim için TUSKON tarafından tehdit edilmiştim!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cemaatle bağlantılı şirketlere dair “Suça bulaşmamış aile fertlerinin varlıklarını devam ettirmeleri sağlanmalı. Ama şirket terör organizasyonunun merkezindeyse gereği yapılmalı” dedi. “25 Aralık 2013’ten sonra göreve geldiğimizde, ilk bakan olduğumda inanılmaz bir terör yapılanması vardı" diyen Bakan Zeybekci, TUSKON'dan aldığı tehditlere yönelik şöyle konuştu: "O da TUSKON. Biz göreve gelir gelmez bunu kestik, bütün kuruluşlarımızın bunlarla bağını kestik. Gelir kaynaklarını kestikten sonra TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Genel Sekreteri Mustafa Günay, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye giderek aynen şunu söylüyorlar: ‘Bunun hesabını Nihat Zeybekci’den soracağız.’ Müdahale ettiğimiz hortumun ne kadar büyük olduğunu tehditlerinden görüyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika da dâhil olmak üzere dışarıda ve içeride Gülen cemaatinin ekonomi ve iş dünyasındaki yapılanmasıyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini vurguladı. Cemaat ile bağlantısı tespit edilen şirketlerle ilgili olarak Zeybekci, “Türkiye’deki bütün şirketler, varlıklar bu milletin envanterindeki; Ahmet’in, Mehmet’in değil, milletin varlıklarıdır. Bu hassasiyetle bakıyoruz” dedi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, organizasyon anlamında terörün içinde yer alan kişilerle ilgili gereğinin sonuna kadar yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu: “Bunu yaparken suça bulaşmamış aile fertlerinin varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlamak lazım. Bunu yaparken de o kişilere ait olan, o şirketlerin şimdilik yöneticisi olan değerlerin de o suça bulaşmamış aile fertleri olarak rahatlıkla varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlamak lazım. Ama o şirket doğrudan, fonksiyonel şekilde terör organizasyonunun merkezi haline gelmişse o şirket için gereği yapılmalı. Ben bunun sayısının da çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Olanlarla ilgili gereği yapıldı, yapılıyor.”

16 ülkede yoğun kampanya

26 ülkede açılımlarının süreceğini, bir bakan, 3 partiden milletvekilleri, TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD, Türkiye Müteahhitler Birliği ve sivil toplum örgütlerini sürece ekleyeceklerini kaydeden Zeybekci, “O ülkede iş yapan işadamlarıyla kampanyalarımız devam edecek. Ayrıca 16 ülkede televizyon, gazeteler, bilboardlar ve internette yoğun bir kampanyamız olacak” ifadesini kullandı.

“Tereddütler kalktı artık önümüze bakacağız”

Zeybekci, “15 Temmuz’dan sonra demokrasimizin üzerindeki şüpheler, tereddütler ortadan kalktı. Ekonomi yönetiminin de devlet yönetiminin de artık önüne bakacağına inanıyorum” dedi.

“Danimarka Kraliçesi’nin gelişinde tereddütleri yok”

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin OHAL nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelemesine de değinen Zeybekci, “Süreci, OHAL’in kapsamını merak ediyorlar. Bu kadar çok memurun açığa alınmış olmasını merak ediyorlar. Danimarka iş dünyasının Türkiye’de yatırım yapmayla ilgili iştahında bir değişiklik görmedik. Yeni yatırım ve ihracat teşvik sisteminden bahsettik” dedi. Danimarka’ya eylülde bir kez daha geleceklerini de kaydeden Zeybekci, “JETCO’yu iş forumu şeklinde yapacağız. Ekimde Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen Türkiye’ye gelecek. Kraliçenin ziyaretiyle ilgili de belki o tarihte, belki öncesinde karar verilecek. Kraliçenin gelmesiyle ilgili tereddütleri yok. Muhtemelen o zamana kadar OHAL de bitmiş olur” diye konuştu.

“Askeri tesisler yeşil alan olmalı”

“Askeri birlikler taşındıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi gibi arazilerin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi söz konusu mu?” sorusu üzerine Zeybekci, “Ankara’daki askeri alanların tamamı yeşil alanla ilgili. İstanbul ve Ankara’daki bu alanların yeşil alan olarak kazandırılması lazım” dedi.

“TUSKON hortumlarını kesince tehdit etti”

“25 Aralık 2013’ten sonra göreve geldiğimizde, ilk bakan olduğumda inanılmaz bir terör yapılanması vardı; o da TUSKON” diyen Zeybekci, şöyle konuştu: “Dışarıda son derece egemendi. İş forumu, fuar yapamıyordunuz. Biz göreve gelir gelmez bunu kestik, bütün kuruluşlarımızın bunlarla bağını kestik. Gelir kaynaklarını kestikten sonra TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Genel Sekreteri Mustafa Günay, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye giderek aynen şunu söylüyorlar: ‘Bunun hesabını Nihat Zeybekci’den soracağız.’ Müdahale ettiğimiz hortumun ne kadar büyük olduğunu tehditlerinden görüyoruz. Afrika’daki bazı ülkelerde hâlâ diri bir şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Terör örgütünün bu yapısıyla da mücadeleye devam edeceğiz; bu kadar net.”

Türk-Rus fonu ile varlık fonu ortaklığı

İçeride büyük yatırımların finansmanını sağlamayı, Eximbank’ı finanse etmeyi amaçladıklarını söyleyen Zeybekci, “Türk-Rus Ortak Yatırım Fonu ve Türkiye Yatırım Fonu ile beraber ortaklık kurmak için hazır hale geldik. Rus fonunun karşısına Türkiye yatırım fonunu koymak için önemli bir adım. Fonun diğer bir amacı Türkiye’nin dışarıdaki yatırımlarını finanse etmek, dünya böyle yapıyor” dedi. Zeybekci, fonun anlayışının, Türkiye’nin sahip olduğu taşınır-taşınmaz önemli değerleri mülkiyetini elden çıkarmadan nakde çevirmek olduğunu da ifade etti.

“Peşinen alacak”

Zeybekci, şöyle konuştu: “Mesela üçüncü havalimanı; Hazine’nin her yıl 1 milyar Euro’luk gelir anlaşması var. Bu projeyi devrettiğiniz zaman varlık fonu yine hazineye o parayı ödemeye devam edecek. Bu geliri menkul kâğıt haline dönüştüreceğiz. Bu kâğıdı satışa sunduğunda 25 yıl boyunca elde ettiği geliri peşinen almış olacak. Otoyollar, köprüler, turizm alanı tahsisleri, Enerji Bakanlığı’nın lisans tahsisleri... Bu gelirleri yine almaya devam edecek; fon, hızlı şekilde bunları nakde çevirecek.”