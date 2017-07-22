Ekonomi Bakanı: Faizler gerekenden yüksek, 'şu adımlar atılacak' demiyorum ama adımlar atılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de faizlerin gerekenden yüksek olduğunu ve Merkez Bankası'nın bu duruma müdahale edeceğini belirten Zeybekçi "Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, (faizleri düşürmek için) adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız" dedi.

Zeybekci, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizin ihracatı etkileyip etkilememesiyle ilgili olarak da “Kendi özel sektörünüze Türkiye’den mal almayın mı diyeceksiniz? Liberal ekonomilerde böyle birşey fiziken mümkün değil. Bu nedenle ilişkilerin etkileneceğini sanmıyorum” dedi.

Milliyet gazetesindeki habere göre; Reuters’ın sorularını yanıtlayan Zeybekci, “Nominal faiz, mevduat ve kredi faizleri hakikaten olması gerekenin üzerinde. Bunu aşağı çekmenin yolu enflasyonla kalıcı mücadele ve Türkiye’nin finans imkanlarını genişletmektir” dedi. Zeybekci şöyle devam etti:

“Faizle ilgili şu anda TCMB’nin elinde çok güçlü hareket alanı var. Günü gelince, ortam olgunlaştığında gerekli adımları atacaktır. Ancak piyasaların şu anda faizle ilgili güçlü bir aşağı yöneliminin başlamadığını, bir direnç noktasında olduğunu görüyoruz.”

Türkiye ekonomisinin her alanda yaşadığı iyileşmelerin, paraya ucuz ulaşmada da yakalanması gerektiğini söyleyen Zeybekci, “TCMB’nin faizlerin indirilmesiyle ilgili elindeki enstrümanlar” konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, (faizleri düşürmek için) adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız. Mevduatın, kredinin üzerindeki kamu maliyetine tekrar bakmak lazım. Ben orada iyileştirme yapılabileceğini görüyorum. İyileştirmede kullanılacak araç, alınan karşılık oranları ya da vergilerin düşürülmesi olabilir.”

‘Almanya krizi geçici’

İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan ve ardından altısı tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olması Ankara-Berlin ilişkilerinde ekonomik ilişkileri de tehdit eden bir krize yol açarken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaşanan bu krizin geçici olduğunu ve ekonomik ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Zeybekci, Türkiye’deki Alman yatırımlarının tamamen hükümetin garantisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Zeybekci, “Bu konuda daha sakin, aklı selim ile tarafların bunu değerlendirmesi gerekiyor. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin gerilim haline dönüşmesinden iki taraf da kaybeder. Kim sevinir ona bakmak lazım” dedi. Zeybekci şunları söyledi:

“Almanya’nın açıklamalarında kastı açan sözlerini tekrardan gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum... Türkiye’deki tüm

Alman yatırımları, yüzde 100 Türk hükümeti ve devletinin garantisi altında. Türk hukuku ve kanunlarının garantisi altındadır. Türk yatırımcıların hakları neyse onun gibidir, hatta bazı imtiyazları bile vardır. İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı.”

Yaşanan krizin Almanya’ya ihracatı etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya Zeybekci, “Kendi özel sektörünüze Türkiye’den mal almayın mı diyeceksiniz? Liberal ekonomilerde böyle birşey fiziken mümkün değil. Bu nedenle ilişkilerin etkileneceğini sanmıyorum” cevabını verdi.

İki ülkenin her alanda yakın işbirliğinin bulunduğunu kaydeden Zeybekci, “(Türkiye ile Almanya arasındaki) Bu kriz geçici. Ekonomiye dönük kalıcı hasar bırakacak sözleri söylerken dikkat etmek lazım. Biz sıkıntı yaşadığımız ülkelerle ekonomik ilişkilerin etkilenmemesine özen gösterdik. Almanya ile zaten bu noktaya hiç gelmedik” ifadesini kullandı.

‘Liste asparagastır’

Türkiye-Almanya geriliminin, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yürütülen Gümrük Birliği (GB) güncelleme sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna da Zeybekci, “Almanya kendi adına konuşuyor. GB güncelleme görüşmelerinin en kısa sürede başlayacağı konusunda bir tereddüdüm yok” ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türk makamlarının 'FETÖ' ile bağlantılı Alman şirketlerinin isimlerini Almanya’ya liste halinde sunduğu haberini de yalanlayan Zeybekci, “Bu haberlerasparagastır. Bunların kayıtlarının tutulduğu bakanlığın başındaki kişi olarak söylüyorum” dedi.

Zeybekci, “Herkes kendi yaptığının sonucuna katlanır... Alman aktivistten bahsederken, herkes ‘hırsızın hiç mi suçu yok’ diye de düşünmeli. Ayrıntılara bakılmalı” dedi.

Demir ithalinde gümrük iniyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tedarik sıkıntısı ile gündeme gelen inşaat demirinde yüzde 30 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 10-15’e düşürecek Bakanlar Kurulu kararının imzalandığını ve her an yayınlanabileceğini söyledi.

Zeybekci, inşaat demirinde Türkiye’nin dünyanın en büyük üreticilerinden biri olduğunu ve ihracatçı konumunda bulunduğunu kaydederek, “16 Nisan referandumundan sonra piyasa canlandı. Bir anda inşaat sektörümüz piyasaya girince fiyatlarda artış söz konusu oldu. Biz sözlü uyarıda bulunduk, ‘gümrük vergisini düşürürüz’ dedik, gereken adımı attık” dedi.

Zeybekci, inşaat demiriyle ilgili gümrük vergilerinin düşürüleceği haberinin gelmesiyle şimdiden fiyatların normale dönmekte olduğunu da söyledi.

Gıdada ithalat yok

Enflasyonla mücadele kapsamında Gıda Komitesi’nin bazı adımlar attığını, bunun etkilerinin görülmeye başlandığını belirten Zeybekci, “Yakın gelecekte gıda ithalatıyla ilgili müdahale şimdilik söz konusu değil, ihtiyaç olursa gereğini yaparız” diye konuştu.

Gıda Komitesi’nin çalışmalarının ardından Resmi gazete’nin 27 Haziran tarihli sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar uyarınca, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 26’ya, karkas et ithalatında ise yüzde 40’a indirildi.

Karar kapsamında, adi buğday, mahlut, kızıl buğday ve bazı arpa çeşitlerinde Bosna Hersek’ten yapılacak ithalatta gümrük vergisi sıfırlanırken, AB-EFTA ülkeleri, Güney Kore ve diğer ülkelerden yapılacak ithalat için yüzde 40-45 aralığına indirildi.

Seyahat uyarısı

Almanya’nın kendi vatandaşları için Türkiye’ye seyahat uyarısı yapmasını ‘talihsizlik’ olarak yorumlayan Zeybekci şunları söyledi:

“Sezon olarak her türlü angajmanın yapıldığı bir dönemdeyiz. İnsanlar menfaatlerine bakacaklardır. Türkiye turizmde en ucuz

hizmetin alındığı ülkelerden. Yaşananların Türk turizmini etkileyeceğini öngörmüyorum. Türkiye turizmde 2012’de yaşadığı zirveyi, 2017 yılında aşacaktır.”