Ekonomi Bakanı: Erdoğan’la Davutoğlu tencereyle kapak gibi!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çalışma arkadaşlıklarıyla ilgili “Adeta tencere kapak gibiler, konuşmadan anlaşıyorlar” dedi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, Zeybekci, şunları söyledi:

“İki siyasi arasında uyum çok güzel. Konuşmaya bile ihtiyaç duymayacak şekilde bir uyum var. Tencere kapak gibi. Birbirlerinin ne yapması gerektiğini biliyorlar. Başbakan’ın inanılmaz bir çalışma temposu var. Buna rağmen sık sık diyalog içerisindeler. Yapılan anket çalışmalarına göre şu anda partinin durumu gayet iyi. Sonuçta bu hareketin içinden gelen bir cumhurbaşkanı var. Partinin oylarına etkisinin olmaması beklenebilir mi? Lider konusunda bir tartışma olmaz. Bu hareketin tek bir lideri var. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı varsa, bu da temelden gelen Erdoğan ise bunun aksini düşünmek ve beklenti içinde olmak yanlış olur zaten. Lider belli.

Saray seçime etki etmez

Saray ve yolsuzluk iddialarının seçim sonuçlarına etki edeceğini düşünmüyorum. Süleyman Demirel de uçak aldı diye rahmetli Turgut Özal’a söylenmedik hakaret bırakmamıştı. Ülke öyle bir hale geldi ki enerji, ekonomi, dışişleri bakanları, tarifeli seferle işlerini takip etmeye kalkamaz. Çankaya Köşkü sempatik, şık bir yer ama bu fonksiyon böyle bir cumhurbaşkanlığı için yeterli değil. Türkiye bunu tartışmamalı. Vatandaşın sloganlarına dikkat edin. Halk, Cumhurbaşkanı’na ‘Tayyip’ diyor. Ötekine ‘Kılıçdaroğlu’, diğerine ‘Bahçeli’ diyor. Halk Erdoğan demeye başlarsa o zaman sıkıntı var demektir.”