Ekonomi Bakanı: Erdoğan-Trump görüşmesinin bir bölümü açıklanmadı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "En kısa sürede tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar artık teşvik kapsamına alınacak." dedi. Zeybekci, ABD'nin çelik sektörüyle ilgili kararına ilişkin ise "Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ABD Başkanı ile konu görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törene katıldı.

Zeybekci törende, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.

Bu bölüm açıklanmadı

Zeybekci, ABD'nin çelik sektörüyle ilgili kararına ilişkin, "Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ABD Başkanı ile konu görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak." dedi.



Dünyada hiçbir milletin Türkler kadar şehit vermediğini, tarihten bugüne milli davanın her safhasında yaklaşık 7-8 milyon şehit verildiğini dile getiren Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca, eğilmediğini, esir edilmediğini, diz çökmediğini, aman dilemediğini anımsattı.

Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bunu bilmeyenler Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kurgular yaparlar, bunu bilmeyenler Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışırlar, bunu bilmeyenler Türkiye ile savaşmaya kalkarlar. Sonları hep hüsran oldu, tarih boyunca da hep hüsran olacaktır. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye'ye tuzak kuranlar, ağzının suyunu akıtanlar, ancak ve ancak avuçlarını yalarlar. Sabrımız zafiyetimiz, suskunluğumuz acziyetimiz zannedildi, halbuki çok da açık söylemiştik, 'Yapmayın, bu milletin geleceği ile oynamayın' diye. Burada açıkça söylüyoruz, güney sınırlarımız bizim Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Maraşımız, Erzurumumuzdur. Bu milletin sabrını zorladığında, başlarına gelebilecekleri herkes iyi bilsin. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye'yi tehdit eden dünyanın neresinde olursa olsun, tepelerine çökeceğiz. Bu Irak olur, Suriye olur, nerede olursa olsun..."