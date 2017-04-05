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Ekonomi Bakanı: Erdoğan bize yapmadığını, söylemediğini bırakmıyor; burnumuzdan getiriyor!

Zeybekci, "Hedef, yüzde 0 faiz" dedi

05 Nisan 2017 23:17

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "100 liranın 87 lirası faize gidiyordu, şimdi kaç para gidiyor? Yüz liranın 10 lirası faize gidiyor diye Recep Tayyip Erdoğan bize yapmadığını bırakmıyor. Söylemediğini bırakmıyor. Burnumuzdan getiriyor. Hedef yüzde sıfır faiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP'nin Kütahya'daki mitingine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Zeybekci, 2001-2002 yılında toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"100 liranın 87 lirası faize giderken 13 lirasıyla ne olur? Ancak gidesiniz IMF'nin kucağına oturursunuz. 'Bu ülkeyi biz yönetemedik, gel sen yönet' dersiniz IMF'ye. O zamanda derler ki, 'Tamam biz yönetelim. Sana para verelim. Sana 25-30 milyar dolar verelim.' Ancak onunla memur maaşını ödersiniz. 100 liranın 87 lirası faize gidiyordu, şimdi kaç para gidiyor? Yüz liranın 10 lirası faize gidiyor diye Recep Tayyip Erdoğan bize yapmadığını bırakmıyor. Söylemediğini bırakmıyor. Burnumuzdan getiriyor. Hedef yüzde sıfır faiz." diye konuştu.

 

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