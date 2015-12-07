Ekonomi Bakanı Elitaş: Azerbaycan, enerji nakliyesinde yüzde 40 indirim yaptı

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, enerji nakliyesi konusunda Azerbaycan'ın Rusya krizinden sonra Türkiye'ye yüzde 40 indirim yaptığını söyledi.

Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından bir otelin toplantı salonunda sanayicilerle gerçekleştirilen "Kayseri'nin geleceği" konulu istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünyada doğalgaz ve petrol ihraç eden ülkeler Katar, Azerbaycan, Kuzey Irak ve diğer ülkelerle yapılan görüşmeler sonucunda önümüzdeki yıllar içinde Rusya'ya olan enerji bağımlılığımızı minimize edecek şekilde çalışma yürütüyoruz" dedi.

Elitaş, Azerbaycan doğalgaz boru hattındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden 31 kişi için başsağlığı diledi. Azerbaycan'ın “dostluğunu, gardaşlığını kriz çıktığı andan itibaren gösterdiğini” ifade eden Elitaş, Azerbaycan'ın, Rusya'nın Türk TIR’larına engel koyunca sınır kapısında bekleyen 300 tırın eskort eşliğinde güvenli geçişlerini sağladığını, bu konuda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e de teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

“Vize problemleri düzelecek”

Bakan Elitaş, Azerbaycan'a yaptıkları ziyarette Türkiye-Azerbaycan transit geçişleriyle ilgili gelişme sağlandığını belirterek, "Türkiye-Azerbaycan nakliye bedellerinin toplamında yüzde 40 indirim yapıldı. O da en yakın zamanda uygulanacak. Vize ile ilgili problemler vardı, onlar da düzelecek. Geçiş ücretlerinin yüzde 40'ı bu haftadan itibaren başlayacak diye tahmin ediyorum. Azerbaycan ile aramızdaki tercihli ticaret anlaşması Sayın Başbakanımızın isteği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah hızlandırılacak" diye konuştu.

Bir ülkenin sınırının o ülkenin onuru, namusu her şeyi olduğunu söyleyen Elitaş, şöyle devam etti: "Nasıl ki konut dokunulmazlığı diye bir şey varsa o konut dokunulmazlığı içinde, kendi sahanız içindeki sınırlarınız dahilinde bir yer işgal edilir, bir yere tecavüz edilirse her şeyi yapma hakkınız var demektir. Bundan önceki dönemde Rusya'ya ait olduğu sonradan anlaşılan 4 uçak ekimin 1'inden 15'ine kadar bizim sınırlarımızı ihlal etmiştir. 2012 yılındaki angajman kuralları çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmelerinde nasıl bir angajman kuralları uygulayacağımızı, sınır ihlali yapılmaması gerektiğini ifade etmişler. G-20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan görüşmelerde bunlar teyit edilmiştir."