Ekonomi Bakanı: Doğrudan sermaye girişi yüzde 18 azaldı

Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibariyle yüzde 7 civarı büyümenin 'sürpriz' olmayacağını söyledi. Zeybekci, Türkiye'ye doğrudan sermaye girişlerinde ise yüzde 18 azalma olduğu bilgisini verdi. OHAL hakkında da konuşan Zeybekci "OHAL'den mutluyuz diyecek kimse olamaz. OHAL'in Türkiye'deki algısının negatif olduğunu bilen bir hükümetiz. Bir an önce inşallah negatif algıdan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Ekonomi Bakanı, TÜİK tarafından bugün açıklanan büyüme verisine ilişkin olarak, tam istedikleri gibi geldiğini söyledi. Bakan Zeybekci, “Verdiğimiz desteklerin, yatırımlarla ilgili politikaların başarılı bir sonucudur” diye konuştu.

Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen’in sorularını yanıtlayan Zeybekci, yıl sonu itibariyle yüzde 6,7 – 6,8 civarında büyümeyi yakalayacaklarını, yüzde 7’yi yakalamalarının da sürpriz olmayacağını söyledi.

Zeybekci’nin açıklamaları şöyle:

İHRACAT: Dünyada büyümeyle ilgili trend, dış ticaretimiz bizi destekler durumda. Gelecek sene yatırımlar ve ihracat büyümemize destek vermeye devam edecek. İhracatla ilgili de yıl sonu beklentilerimiz oldukça iyi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Almanya’nın net olmayan bir tavrı var. Hükümet kurulduktan sonra herşeyin olumluya dönmesi gerektiğine inanıyorum. Dış ticaretimizin yüzde 43’ünü AB ile yapıyoruz. Bu sene sonu itibariyle 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yakalayacağız, en büyük ortağımız da Almanya. Dolayısıyla Gümrük Birliği’nin güncellenemsi her iki tarafa da artı sağlayacak. Almanya bundan en çok yararlanan ülke olacak. Bunun güncellenmesine karşı çıkmak Almanya’nın menfaatlerine aykırı. Almanya’nın tavrını ortaya çıkarmalıyız, diğer ülkelerle ilgili sorunumuz yok. Yunanistan da dahil Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önünde bir problem görmüyoruz.



Beklentileri yukarı çıkarmak istemiyorum ama ilkbaharda sonuçlar almayı hedefliyoruz.

SERMAYE GİRİŞİ: Yaptığımız işler, verdiğimiz destekler doğru. Yatırım teşvik belgelerinin istihdam bölümünde yüzde 60 civarında artış var. Yeni yatırımlarla, özel sektör eliyle işsizliğin azaltılması anlamında adımlar attığımızı göreceksiniz. Bunların her biri tek tek planlanmış durumda. Doğrudan yabancı sermaye girişlerinde yüzde 18 civarında azalma var. Gelecek seneyi gerek doğrudan yabancı yatırımlar, gerek yurt içinde özel sektör yatırımları anlamında son derece olumlu görüyorum. Önümüzdeki dönemde doğrudan yabancı sermaye girişlerinde 20 milyar dolarlara yaklaştığımızı göreceğiz.

OHAL: OHAL’in gereklilikleri hâlâ devam ediyor. Türkiye çevresel anlamda bakınca terör örgütlerinin hedefinde bir ülkedir. FETÖ’nün de Türkiye’yle ilgili emellerinin bittiğini söylemek mümkün değil. OHAL’den mutluyuz diyecek kimse olamaz. OHAL’in Türkiye’deki algısının negatif olduğunu bilen bir hükümetiz. Bir an önce inşallah negatif algıdan kurtulmamız gerekiyor.