Ekonomi Bakanı, Çetinkaya ile faiz indirimini konuştu

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştü.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'yı ziyaret etti. Açıklamada, Elitaş'ın Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile faiz indirimi ve ekonomi üzerine konuştuğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz ay Merkez Bankası başkanlığına atanan Murat Çetinkaya, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde genel ekonomik konjonktür, faiz oranlarında indirim ve diğer ortak politikalar ön plana çıkan başlıklar oldu; bu konularda atılacak adımlar için istişareler yapıldı."

Elitaş geçen ayki toplantısında Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında indirime gitmesini değerlendirirken, "Piyasa beklentilerine herhalde yakın bir oran olarak gerçekleşti, ama ben heyecanlandırıcı bir indirim oranı olduğu kanaatinde değilim" demişti.

Elitaş, faiz oranının biraz daha yatırımcının içindeki "yatırım yapma zevkini" tetikleyecek bir rakama doğru inmesi gerektiğini söylemişti.