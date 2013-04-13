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Zafer Çağlayan oğlunu evlendirdi

Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'ın düğün törenine, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Çiçek de katıldı

13 Nisan 2013 17:36

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Cansu Küliğ ile evlendi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'ın düğün törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Ali Babacan ile bakanlar katıldı.

Kaan Çağlayan, Sheraton Otel'deki düğünle, Cansu Küliğ ile dünya evine girdi. Çağlayan ve eşi Songül Çağlayan'ın konukları karşıladığı düğüne, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Ali Babacan ile bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ile Başbakan Erdoğan'ın yaptığı öğrenildi.
 

 

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