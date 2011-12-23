-Ekonomi Bakanı Çağlayan Cidde'de CİDDE (A.A) - 23.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve beraberindeki heyet, Cidde ve Riyad şehirlerini kapsayan resmi ziyaret çerçevesinde özel uçakla Cidde'ye geldi. Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ve Suudi yetkililer tarafından karşılanan Çağlayan'ın cumartesi başlayacak ziyareti kapsamında, Uluslararası İş Forumunun açılışında konuşacak, müteahhitlik sektörü mutabakat zaptını imzalayacak. Heyette, başta müteahhitlik sektörü olmak üzere, tekstil, konfeksiyon, inşaat malzemeleri, gıda, otomotiv, mobilya, mücevherat, ev tekstili, ilaçlar, tıbbi cihazlar, makine ve ekipman sektörlerinden 100'e yakın firma yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ticaret ve müteahhitlik heyeti programı kapsamında düzenlenen ziyarette Türk girişimcilere potansiyel iş fırsatları sunan Suudi Arabistan'da, pazar payının arttırılması ve yeni ihracat ve müteahhitlik imkânlarının oluşturulması amaçlanıyor. Söz konusu heyete inşaat malzemeleri, gıda, otomotiv ve yan sanayi, kimyasallar, mobilya, mücevherat, tekstil ve konfeksiyon, ev tekstili, ilaçlar ve tıbbi cihazlar, makine ve ekipmanları ile müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren 100’ye yakın firma katılıyor. Bakan Çağlayan, ziyaret çerçevesinde, yarın Cidde'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüşecek. Suudi Arabistan'da yerleşik Türk iş adamları ile de bir araya gelecek olan, Bakan Çağlayan ayrıca, Türkiye-Suudi Arabistan Müteahhitlik Sektörü Mutabakat Zaptını Suudi muhatabı ile imzalayacak. Bakanlık açıklamalarına göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkiler geçen on yılda önemli ölçüde artış eğilimi gösterdi. 2003 yılında 1,7 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmi, 2008 yılında 5,5 milyar dolara yükseldi. Uluslararası finansal krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında, Suudi Arabistan'la ikili ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında daraldı. 2010 yılında ise yüzde 30'a yakın artış sağlayan Suudi Arabistan'a ihracat, Türkiye'nin ticaret hacminin de 4,5 milyar dolara ulaşmasını sağladı. 2011 yılının ilk 10 ayında Suudi Arabistan'a olan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyar 923 milyon dolardan 2 milyar 292 milyon dolara çıktığı belirtilen açıklamada, aynı dönemde Suudi Arabistan'dan ithalatımız ise yüzde 46 oranında artarak 1 milyar 905 milyon dolardan 2 milyar 781 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Ve 2011 yılının ilk 10 ayında Suudi Arabistan ile ticaret hacmimiz toplam 5 milyar 74 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.