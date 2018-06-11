Ekonomi Bakanı: Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci sosyal medya yoluyla yaptığı değerlendirmede "güçlü büyüme verisiyle büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara cevap verdiklerini" iddia etti.



Zeybekci şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar"