T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomi Bakanı: Bu tefeci faizidir

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den, Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik yine sert eleştiriler geldi

17 Temmuz 2014 12:47

Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekçi, Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, "''Bu tefeci faizidir, bu faizle bu memlekette üretim olmaz" dedi. 
    
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Açıklama öncesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik yine sert eleştiriler geldi.

Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Ekonomi Bakanı, ''Bu tefeci faizidir, bu faizle bu memlekette üretim olmaz" dedi.

Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 6,5 civarında olduğunu belirten ve Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Zeybekci, şöyle konuştu:

''Bu tefeci faizidir. Bu faizle bu memlekette üretim olmaz. Yatırım da olmaz, istihdam da olmaz. Şu anda piyasa durdu. Faizlerin düşürülmesini bekliyor. Piyasa önden gidiyor. Merkez Bankası şu anda piyasanın arkasına düştü. Ben Merkez Bankası'nın piyasanın önüne düşmesini istiyorum. Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığına güveniyorum ama ben Ekonomi Bakanı olarak görüşlerimi söylüyorum.''

ETİKETLER

nihat zeybekçiekonomi bakanımerkez bankasıfaiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24