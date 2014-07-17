Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekçi, Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, "''Bu tefeci faizidir, bu faizle bu memlekette üretim olmaz" dedi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Açıklama öncesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik yine sert eleştiriler geldi.

Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Ekonomi Bakanı, ''Bu tefeci faizidir, bu faizle bu memlekette üretim olmaz" dedi.

Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 6,5 civarında olduğunu belirten ve Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Zeybekci, şöyle konuştu:

''Bu tefeci faizidir. Bu faizle bu memlekette üretim olmaz. Yatırım da olmaz, istihdam da olmaz. Şu anda piyasa durdu. Faizlerin düşürülmesini bekliyor. Piyasa önden gidiyor. Merkez Bankası şu anda piyasanın arkasına düştü. Ben Merkez Bankası'nın piyasanın önüne düşmesini istiyorum. Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığına güveniyorum ama ben Ekonomi Bakanı olarak görüşlerimi söylüyorum.''