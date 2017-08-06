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Ekonomi

Ekonomi Bakanı: Booking Türkiye ile görüşmek istiyor

"En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz"

06 Ağustos 2017 20:09

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, booking.com'u Türk turizminin pazarlanmasında çok önemli bir enstrüman olarak gördüğünü ancak söz konu firmanın haksız rekabet yaratmadan faaliyet göstermesi ve Türkiye'nin kurallarına tabi olması gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili bir formül önerimiz oldu kendilerine. En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz" dedi.

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de yasal olarak faaliyette bulunmasına ilişkin çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu şirket yetkilileriyle daha önce bir kez görüştüğünü ve Türkiye adına bir öneride bulunduklarını anlatan Zeybekci, bu öneriyi değerlendiren booking.com'dan geçen hafta Türkiye ile görüşmek istediklerini içeren bir mesaj aldıklarını söyledi.

 

"Türkiye'nin kurallarına tabii olmaları gerekiyor"

 

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Booking.com'u Türk turizminin pazarlanmasında çok önemli bir enstrüman olarak görüyorum ama haksız rekabet yaratmadan faaliyet göstermeleri ve Türkiye'nin kurallarına tabi olmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir formül önerimiz oldu kendilerine. En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız ile de görüşüyoruz. Önerimiz ekonomik ve ticari anlamda oldu. Kendileriyle çok kısa sürede görüşmek istiyorum."

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"teki ilgili madde hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ye 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

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