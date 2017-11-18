Ekonomi Bakanı: Asgari ücret 2 bin mi olsun, 5 bin mi olsun; olabildiğince yüksek olsun, tek tasamız ölüm olsun!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücretle ilgili, "Hiç kimse bana şunu söylemesin, bu ülkede asgari ücretle ilgili bin 200 mü olsun, 2 bin 500 mü olsun, 5 bin mi olsun?" diye sordu. "Olabildiğince yüksek olsun" diyen Zeybekci, "Ülkemin kaynakları öyle bir notkada olsun ki, Türkiye'de üstadın dediği gibi, öyle bir hayat olsun ki tek tasamız ölüm olsun. Herkes mutlu olsun. Refah yüksek olsun. Ama hayatın gerçekleri var. Ülkemizin gerçekleri ve gelirleri var. Sıralamalar var" ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Zeybekci konuşmasında gündemle ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Nihat Zeybekci'nin açıklamaları şöyle.

Asgari ücret olabildiğince yüksek olsun

Zeybekci, bütçe giderleri içindeki kamu personel giderlerinin payının 2004 yılından bugüne kadar yüzde 20'ler seviyesinden yüzde 30'lar seviyesine geldiğini belirtti ve ekonomi dünyasının sessizliğine değindi. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: Hep beraber ekonomi dünyası olarak şunda sessiz kalıyoruz. Artık tartışmayı bu noktadan sürdürmek lazım. Vatandaşlarımın eğitimde, sağlıkta, ulaşımda fırsat eşitliği mi yoksa Samsun'daki bir memurun Denizli'deki bir memurla evliliği mi benim anayasadaki önceliğim? Gelin hep beraber bunu tartışalım. Arada tercih yapmadan bazı şeyleri cesurca tartışmadan etrafında dolaşmayalım. Sizler, sivil toplum kuruluşları siyaseti cesaretlendirmek, destek vermek zorundasınız.

"Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir"

Asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, asgari ücretin olabildiğince yüksek olması gerektiğini ancak ülkenin de gerçekleri olduğunun altını çizdi. Asgari ücretin milli gelire oranında Türkiye'nin en üst seviyelerde olduğunu söyleyen Zeybekci, yine de bu ücretin yeterli olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hiç kimse bana şunu söylemesin, bu ülkede asgari ücretle ilgili bin 200 mü olsun, 2 bin 500 mü olsun, 5 bin mi olsun? Olabildiğince yüksek olsun. Ülkemin kaynakları öyle bir notkada olsun ki, Türkiye'de üstadın dediği gibi, öyle bir hayat olsun ki tek tasamız ölüm olsun. Herkes mutlu olsun. Refah yüksek olsun. Ama hayatın gerçekleri var. Ülkemizin gerçekleri ve gelirleri var. Sıralamalar var.

Asgari ücretin milli gelire oranına baktığımız zaman en üst seviyelerdeyiz. Yeterli mi? Yetmez biliyorum.

Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret bir iş için bir hizmet için verilebilecek ülkenin imkan ve kaynaklarını zorlayarak belirlenen bir ücrettir. Yeterli midir? Değildir. Dünyanın hiçbir yerinde yeterli değildir."