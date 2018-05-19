Ekonomi Bakanı, ABD'yle yaşanan çelikte vergi sorunuyla ilgili konuştu: Çözebiliriz diye umut ediyoruz

ABD'nin çelikte uyguladığı vergilere karşı adım atacaklarını ve süreci başlattıklarını dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Umarız sorunu çözeriz” diye konuştu.

Denizli Bayram Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılış töreninde konuşan Bakan Zeybekci, dünyanın çok hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini, ekonomide yeni bir korumacı dönemin başladığını söyledi. Önceden gelen bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandığını ve güçlü hale geldiğini ifade eden Zeybekci, "Bunun en son örneklerini de demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkelerde 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar, ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek ilave süreler tanındı” dedi.

"Birkaç hafta içinde süreci tamamlayacağız"

Türkiye'nin bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temasta bulunduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız. Bu süreyi tamamlamadan ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Bakan yardımcım şu anda ABD'de. Bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi."