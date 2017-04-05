Ekonomi Bakanı: 550 vekil de yeter, 450 de yeter ama...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan’da referanduma sunulacak anayasa teklifinde yer alan ve milletvekili sayısını 600’e çıkartacak değişiklik için gaf yaptı. Zeybekci,”Zaten önceki dönemlere bakarsanız eğer, gerek senatoları, gerek senatoyla beraber, gerek milletvekilleriyle beraber bunun zaten çok üzerindeydi. Yeter mi yeter, 550 de yeter, 450 de yeter” dedi.

CHP’li vekiller, 16 Nisan’da referanduma sunulacak anayasa değişikliğinde yer alan yeni 50 vekil için 180 milyon liralık fatura çıkacağını belirtmişti.

Denizli’de konuşan Zeybekci, şunları söyledi:

“Dünyada temsil ile ilgili kaç kişi başına ne milletvekili düşüyor diye bakıldığı zaman biz zaten en aşağıdayız. Biz 600 milletvekiliyle yine en aşağıda olacağız. Zaten önceki dönemlere bakarsanız eğer, gerek senatoları, gerek senatoyla beraber, gerek milletvekilleriyle beraber bunun zaten çok üzerindeydi. Yeter mi yeter, 550 de yeter, 450 de yeter. Ama bunun 600 olmasını şöyle bakın; siyaset en az güvenilen kurum, Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Bakanı olarak maaşı 15 bin lira, benim şirketlerimdeki en az 25 kişinin maaşı benden yüksek. Dönüp dolaştırıp, milletvekillerinin maaşlarına getirilirse, bilin ki, onu söyleyen manipüle eden, bu ülkenin menfaatine biz söz söylemiyor. Yani milletvekillerinin ekonomik anlamda Türk ekonomisine zararı vardır diyen bunu pompalayan Türkiye’nin hayrına söz söylemiyor.”

Milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülke devasa büyük, güçlü bir ülke. 600 milletvekili Türkiye’de az mıdır çok mudur, tartışması oraya gittiği için söylüyorum bunu. Ben şunu söylüyorum, alınan karar son derece doğru bir karardır. Yani şunun için yapılmadı bu milletvekili sayısı ‘çok olsun da, sen, ben, bizim oğlan milletvekili olsun’ diye yapılmadı. Ne diyor, ’18 yaşında milletvekili olacaklar, kendi yakınlarını çocuklarını milletvekili yapacaklar, 2 yıl sonra emekli edecekler’ diye gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bakın burada eski milletvekili Nurcan Dalbudak var. 4 yıl milletvekili yaptı. Emekli olmak için en az 25 yıl daha bekleyecek, primini ödeyecek. Biri kuyuya taş atıyor, hep beraber çıkaracağız diye etrafında dönüyoruz. 18 madde tartışılmıyor, işin bu bölümü maalesef milletvekillerine sanki memleket peşkeş çekiliyor gibi ucu uzatılıyor, uzattırmayalım.”

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da hedef alan Zeybekci, şöyle konuştu:

“16 Nisan’da evet çıkarsa, bir gün sabah kalktığınızda lokantacılar işyerlerinin elinden alındığı görürsünüz diyor. Ya bu mudur ağzından gelen aklına gelebilen en büyük mucizen, icadın bu mudur. Bununla mı siyaset yapacağız. Türkiye de siyaseti buna mı mahkum edeceğiz. Yazık değil mi Türkiye’ye, bu kadar kalitesiz siyaset olmak zorunda mı? Hep öyle yaptılar zaten siyasetçi en az güvenilen kişi. TBMM en az güvenilen kurum. Öyle değil. TBMM, Türkiye’nin en kutsal kurumu olmalı. Çünkü milletin iradesi var orda. En güvenilen kurumu olmadı. Düşünün gazetelerin manşetlerini hatırlayın, yapılan anket sonuçlarında Türkiye’nin en güvenilen kurumları, silahların ebatlarına göre değişiyor. En büyük silahı olan en güvenilir kurum. Siyaset en sonda, onun bir üzerinde de yargı. Yazık değil mi Türkiye’ye. Sizin meseleniz bu.”