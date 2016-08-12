Ekonomi Bakanı: 17-20 bin ihracatçıya yeşil pasaport vereceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "17-20 bin civarındaki ihracatçımızın emrine bu ülkeyi temsil eden o imtiyazlı yeşil pasaportu vereceğiz" dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği "Türkiye'ye Güvenenler, Türkiye'de Üretenler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin cari açık çıkmazından kurtulması gerektiğini söyledi.

habertürk'ün haberine göre; Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle bankaların başlattığı faiz indirimine de değinerek, "Aylık yüzde 0,9’lar gibi aşağı doğru giden faiz rekabetinin, ekonomi yönetimi olarak da destekleyerek bunun devamlılığını gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine yönelik son gelişmeleri de aktaran Zeybekci, şunları kaydetti: "En son kararlardan bir tanesi, kanunu da çıktı, şu anda yönetmeliğini de Ekonomi Bakanlığı'nda bitirdik. Yaklaşık olarak 17-20 bin civarındaki ihracatçımızın emrine bu ülkeyi temsil eden o imtiyazlı yeşil pasaportu vereceğiz. Bizim başka ülkemiz yok.



Bizim başka Türkiye’miz yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Danimarka 30 bin dolar olan kişi başına düşen milli geliri 100 bin dolara çıkaramaz ama biz 10 bin doları önümüzdeki 10-15 yıl içinde 30-40 bin dolara çıkarabilecek potansiyeldeyiz. Bu ülkede ne yaparsanız her şey 3-4 katı olacak. Son 15 yılda böyle oldu. Önümüzdeki 15 yılda da böyle olacak. Türkiye’ye yatırım yapan kazanmaya devam edecek.”